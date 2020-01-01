البرلمان يوافق على إرسال قوات مسلحة لمهام قتالية خارج البلاد

وافق مجلس النواب بإجماع آراء الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.





ودعا الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب أعضاء المجلس للانعقاد في جلسة سرية حضرها 510 من أعضاء المجلس وذلك مساء الإثنين؛ للنظر في الموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة في مهام قتالية خارج الحدود المصرية؛ للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي العربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.وحضر الجلسة التاريخية وزير شئون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد، واللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع.خلال الجلسة، تم استعراض مخرجات اجتماع مجلس الدفاع الوطني المنعقد صباح أمس، برئاسة رئيس الجمهورية والتهديدات التي تتعرض لها الدولة من الناحية الغربية، وما يمثله ذلك من تهديد للأمن القومي المصري.وثمّن وأيّد مجلس النواب رئيسًا وأعضاء الجهود المبذولة للقوات المسلحة درع الأمة وسيفها، ورعايتها الأمينة للثوابت الوطنية والعربية والإقليمية، فلا الشعب يومًا خذل الجيش، ولا الجيش يومًا خذل الشعب.وأكد مجلس النواب أن الأمة المصرية على مر تاريخها أمة داعية للسلام، لكنها لا تقبل التعدي عليها أو التفريط في حقوقها، وهي قادرة بمنتهى القوة على الدفاع عن نفسها وعن مصالحها وعن أشقائها وجيرانها من أي خطر أو تهديد، وأن القوات المسلحة وقيادتها لديها الرخصة الدستورية والقانونية؛ لتحديد زمان ومكان الرد على هذه الأخطار والتهديدات.