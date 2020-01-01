رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 20 يوليه 2020 الموافق 29 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تونس: النيابة تعاين اعتصام الحزب الدستوري الحر

الإثنين 20/يوليه/2020 - 06:38 م
اعتصام الحزب الدستوري
اعتصام الحزب الدستوري
وكالات
طباعة
سجلت النيابة العمومية في تونس حضورها بقاعة الجلسات بمقر البرلمان، لمعاينة اعتصام نواب كتلة الحزب الدستوري الحر، الذين ينفذون اعتصاما بمقر المجلس منذ نحو 10 أيام، للمطالبة بعدم السماح لمن تتعلق بهم تهم إرهابية من دخول المجلس.

وأوردت وكالة الأنباء الرسمية أن النيابة العمومية كانت قد سمحت للشرطة العدلية لمعاينة اعتصام نواب الدستوري الحر، وتعطيلهم أشغال البرلمان.

وارتفعت، الإثنين، حدة المواجهة بين الحزب الدستوري الحر برئاسة عبير موسي، وحركة النهضة، بعد أن قطع نواب الدستوري الحر جلسة للبرلمان كانت مخصصة للإعلان عن إعداد الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد خلال الخماسية القادمة 2021- 2025.

وقاطع نواب الدستوري الحر الكلمة الافتتاحية لراشد الغنوشي، رافعين شعار لا للإرهاب بمجلس النواب.

وفي غضون ذلك، شهدت قاعة المداولات مناوشات بين كتلتي الدستوري الحر والنهضة، تلقاها التونسيون بموجة انتقادات واسعة ودعوات لحل البرلمان.

وقال النائب كريم كريفة عن الدستوري الحر، في تصريح لسكاي نيوز عربية، إن الشرطة العدلية اقتحمت مكان اعتصامهم دون إظهار إذن كتابي في مخالفة صريحة للدستور والنظام الداخلي للبرلمان، على حد قوله.

وأضاف كريفة، أن مدير الشرطة العدلية، جلب معه مصورين قاموا بتصوير النواب، ما اعتبره كريفة، سابقة خطيرة.

وأكد النائب  أن مطالبهم شرعية وتتمثل في منع الإرهابيين والعائدين من بؤر التوتر ومن تتعلق بهم تهم إرهابية من دخول البرلمان، وهي مطالب تواجهها رئاسة البرلمان بالتعنت.

يذكر أن رئيس مجلس النواب، راشد الغنوشي، يواجه عريضة لسحب الثقة أودعها عدد من نواب الشعب.

موضوعات متعلقة

السعودية: تعذر رؤية هلال ذي الحجة.. و31 يوليو عيد الأضحى

«لجنة كورونا» تكشف موعد توفير مصل الفيروس في مصر

صلاة الغائب على نور كلش غريق بلطيم غدا

محمد الباز يكشف خطة قطر وتركيا حال تدخل مصر عسكريًا بليبيا

الصور

image description

جلسة مجلس النواب بحضور وزيرة الصحة

image description

«الهروب من كورونا».. مصريون يحتلون شواطئ دهب

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

الأكثر قراءة

السعودية: تعذر رؤية هلال ذي الحجة.. و31 يوليو عيد الأضحى

حقيقة هدم مقابر «جبانة المماليك» الأثرية بالقاهرة

صلاة الغائب على نور كلش غريق بلطيم غدا

الأرصاد تعلن موعد الموجة الحارة الجديدة (فيديو)

إنفوجراف

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة (إنفوجراف)

image description

«بعد حكم حبسه».. محمد رمضان والطيار المفصول فى المحكمة (إنفوجراف)

image description

5 حالات لإيقاف قرار التمكين من مسكن الحضانة (إنفوجراف)

أيام زمان

نكت نجيب محفوظ.. تمنى سقوط برلنتي عبد الحميد في حجره وسخر منه طه حسين

أسرار حاتم ذو الفقار.. هكذا أنفق 3 ملايين بسبب إدمان الحشيش والهيروين

أسرع زواج في مصر.. يسرا ورجل أعمال فلسطيني: «اتقابلنا التلات واتجوزنا الجمعة»

ألغاز صالح سليم وجمال عبد الحميد وصلاح حسني.. كيف أصبحوا ممثلين؟

نجم الساعة

نكت نجيب محفوظ.. تمنى سقوط برلنتي عبد الحميد في حجره وسخر منه طه حسين

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

ضربات متلاحقة.. «ديزنى» توقف إعلاناتها على «فيسبوك»

عالم فيروسات: ليس هناك علاج فعال لـ«كورونا» حتى الآن

بعد مد فترة الحجز.. موعد تقديم شقق الإسكان الاجتماعي 2020

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2020

مقالات الرأي
نرمين يسر
365 Days.. رهينة السعادة
د. منى حلمى
المتربصون بأقوالنا وأفعالنا وكتاباتنا هم جنود الدولة الدينية
مؤمن المحمدي
نادية لطفى
عمرو خالد
«القيوم».. الافتقار إليه قمة العبودية
المزيد

الثقافة

الناشرين المصريين: لن يعتد بقوائم «المشروع الوطني للقراءة» إلا عن طريقنا

«قطة في المدافن».. قصيدة للشاعر عاطف عبدالعزيز (فيديو)

أمل دنقل: حفظ 1000 بيت من الشعر.. وحاول الانتحار في بلد الغريب

استمرار الورش التدريبية «أونلاين» بقصور الثقافة