وزير التعليم: مصر لم تترك طالبًا واحدًا في أزمة كورونا

عرض الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رابطًا لأبرز ما جاء في ندوة البنك الدولي وجامعة هارفارد ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) التي عقدت أونلاين هذا الشهر.وناقشت الندوة التعليم في مصر والدروس المستفادة من تجربة مصر أثناء وباء (كوفيد- 19)، وتطبيق التقنيات الرقمية لاستخدام التعلم والتقييم عن بُعد.وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمصر، خلال كلمته في الندوة، التي عقدت أونلاين بسبب ظروف البلاد مع الوباء القاتل، أن مصر لم تترك طالبًا واحدًا في هذه الأزمة، فكل طالب تم امتحانه وتقييمه، وتأهيله للعام الدراسي الجديد.