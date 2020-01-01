شاهد.. محمود حميدة بصحبة حفيدته

نشر الفنان الكبير محمود حميدة، صورة عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور الشهير «إنستجرام»، تجمعه ببنت ابنته "آية" لحظة ولادتها، معلقا: «لحظات لا تنسي».وأعرب محمود حميدة، عن سعادته بأول حفيدة.يشار إلى أن محمود حميدة، ينتظر عرض أحدث أعماله السينمائية فيلم «الغسالة» الذي انتهى منه مؤخرًا، ومن المقرر عرضه في عيد الأضحي المبارك.