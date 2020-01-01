رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 20 يوليه 2020 الموافق 29 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«السنجل يكسب».. رامي صبري يطرح «خطيرة» ولطيفة «رد الباب وغرب»

الإثنين 20/يوليه/2020 - 06:34 م
المطربة لطيفة و رامي
المطربة لطيفة و رامي صبري
حسن أمين
طباعة
يستعد عدد من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي لطرح أحدث أعمالهم الغنائية خلال الفترة المقبلة على طريقة «السنجل».

واتجه عدد كبير من المطربين لطرح أغنياتهم بشكل منفرد بدلا من طرح ألبوم غنائي كامل، خاصة في ظل الظروف الحالية التي يمر بها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وعدم استقرار السوق الغنائية في الوطن العربي.

ويستعد المطرب رامي صبري، لطرح أغنية جديدة بعنوان «خطيرة» ليلة عيد الأضحى المقبل يوم 30 يوليو، وتعاون فيها مع الشاعر الغنائي تامر حسين، وتنتمي الأغنية لنوعية المقسوم التي تتماشى مع الأجواء الصيفية.

وتستعد المطربة التونسية لطيفة، خلال الأيام المقبلة، لطرح أحدث أغنياتها المصورة على طريقة الفيديو كليب، وتحمل اسم «رد الباب وغرب».

وقررت لطيفة، أن تكون جميع مشاهد «رد الباب وغرب» من حفلاتها التي أحيتها خلال العام الماضي في تونس، من المقرر طرح الأغنية خلال الأيام القليلة المقبلة عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

من جانبه، يستعد النجم اللبنانى راغب علامة، خلال الأيام المقبلة، لطرح أغنية جديدة تحمل فى مضمونها الأزمة الاقتصادية التي يعشيها وطنه لبنان، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات «يوتيوب».

وانتهى المطرب حمادة هلال، خلال الفترة الماضية، من تسجيل أحدث أغنياته «طحن في طحن» استعدادا لطرحها خلال الفترة المقبلة، ويتعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائي هشام عبدالحليم، والملحن حسن سراج، والموزع الموسيقي أوكا.

وانتهت المطربة المغربية سميرة سعيد، من تسجيل أغنية جديدة تحمل اسم «زعلنا من بعض» استعدادا لطرحها خلال الفترة المقبلة، وتعاونت فيها مع كل من الشاعر رمضان محمد، والمحلن محمد يحيى، والموزع الموسيقي أمير محروس.

موضوعات متعلقة

الباز: تلويح الجيش المصري باستخدام القوة في ليبيا قلب الموازين

محمد الباز يكشف خطة قطر وتركيا حال تدخل مصر عسكريًا بليبيا

السعودية: تعذر رؤية هلال ذي الحجة.. و31 يوليو عيد الأضحى

صلاة الغائب على نور كلش غريق بلطيم غدا

الصور

image description

جلسة مجلس النواب بحضور وزيرة الصحة

image description

«الهروب من كورونا».. مصريون يحتلون شواطئ دهب

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

الأكثر قراءة

السعودية: تعذر رؤية هلال ذي الحجة.. و31 يوليو عيد الأضحى

حقيقة هدم مقابر «جبانة المماليك» الأثرية بالقاهرة

صلاة الغائب على نور كلش غريق بلطيم غدا

الأرصاد تعلن موعد الموجة الحارة الجديدة (فيديو)

إنفوجراف

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة (إنفوجراف)

image description

«بعد حكم حبسه».. محمد رمضان والطيار المفصول فى المحكمة (إنفوجراف)

image description

5 حالات لإيقاف قرار التمكين من مسكن الحضانة (إنفوجراف)

أيام زمان

نكت نجيب محفوظ.. تمنى سقوط برلنتي عبد الحميد في حجره وسخر منه طه حسين

أسرار حاتم ذو الفقار.. هكذا أنفق 3 ملايين بسبب إدمان الحشيش والهيروين

أسرع زواج في مصر.. يسرا ورجل أعمال فلسطيني: «اتقابلنا التلات واتجوزنا الجمعة»

ألغاز صالح سليم وجمال عبد الحميد وصلاح حسني.. كيف أصبحوا ممثلين؟

نجم الساعة

نكت نجيب محفوظ.. تمنى سقوط برلنتي عبد الحميد في حجره وسخر منه طه حسين

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

ضربات متلاحقة.. «ديزنى» توقف إعلاناتها على «فيسبوك»

عالم فيروسات: ليس هناك علاج فعال لـ«كورونا» حتى الآن

بعد مد فترة الحجز.. موعد تقديم شقق الإسكان الاجتماعي 2020

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2020

مقالات الرأي
نرمين يسر
365 Days.. رهينة السعادة
د. منى حلمى
المتربصون بأقوالنا وأفعالنا وكتاباتنا هم جنود الدولة الدينية
مؤمن المحمدي
نادية لطفى
عمرو خالد
«القيوم».. الافتقار إليه قمة العبودية
المزيد

الثقافة

الناشرين المصريين: لن يعتد بقوائم «المشروع الوطني للقراءة» إلا عن طريقنا

«قطة في المدافن».. قصيدة للشاعر عاطف عبدالعزيز (فيديو)

أمل دنقل: حفظ 1000 بيت من الشعر.. وحاول الانتحار في بلد الغريب

استمرار الورش التدريبية «أونلاين» بقصور الثقافة