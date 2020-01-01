«التموين» تطرح كمامة جديدة بـ6 جنيهات على البطاقات

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن طرح نوع آخر من الكمامات بسعر 6 جنيهات للمستهلك النهائي، إضافة إلى المتوافر حاليًا وبسعر 8.5 للمستهلك النهائي.يأتي هذا الطرح تماشيًا مع ما قد تم إعلانه مسبقًا من جانب الوزارة بأنه سيتم توريد أنواع أخري للصرف على البطاقات التموينية، مع التأكيد على أن كافة الأصناف المعروضة تتوافق مع المواصفات الفنية المعتمدة والموضوعة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة التابعة لوزارة التجارة والصناعة، ولضمان توفير الكمامات بأسعار تناسب كل الفئات والطبقات والشرائح المستفيدة من البطاقات التموينية.وتم طرح هذه الكمامات كمرحلة أولى اعتبارًا من اليوم في محافظات (قنا، البحر الأحمر، الأقصر، أسوان) وتتولى الشركة المصرية لتجارة الجملة توزيعها على المنافذ التموينية تمهيدًا لصرفها للمواطنين، وإذ تؤكد الوزارة بأن هناك أنواعا أخرى سيتم طرحها الفترة القادمة وفقًا للأسعار التي تتناسب مع كافة الشرائح المجتمعية.أكدت وزارة التموين أن طرح الكمامات على البطاقات التموينية اختيارى للمواطنين وبحد أقصى ٢ كمامة لكل بطاقة تموينية، وأن زيادة الكميات المطروحة من الكمامات سيكون بشكل تدريجي ومرحلي وذلك في ضوء معدل التوريد من المصانع لمخازن شركتي الجملة (العامة المصرية).