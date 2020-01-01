رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 20 يوليه 2020 الموافق 29 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التموين» تطرح كمامة جديدة بـ6 جنيهات على البطاقات

الإثنين 20/يوليه/2020 - 06:31 م
الكمامات
الكمامات
نرمين محمود الدهان
طباعة
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن طرح نوع آخر من الكمامات بسعر 6 جنيهات للمستهلك النهائي، إضافة إلى المتوافر حاليًا وبسعر 8.5 للمستهلك النهائي.

يأتي هذا الطرح تماشيًا مع ما قد تم إعلانه مسبقًا من جانب الوزارة بأنه سيتم توريد أنواع أخري للصرف على البطاقات التموينية، مع التأكيد على أن كافة الأصناف المعروضة تتوافق مع المواصفات الفنية المعتمدة والموضوعة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة التابعة لوزارة التجارة والصناعة، ولضمان توفير الكمامات بأسعار تناسب كل الفئات والطبقات والشرائح المستفيدة من البطاقات التموينية.

وتم طرح هذه الكمامات كمرحلة أولى اعتبارًا من اليوم في محافظات (قنا، البحر الأحمر، الأقصر، أسوان) وتتولى الشركة المصرية لتجارة الجملة توزيعها على المنافذ التموينية تمهيدًا لصرفها للمواطنين، وإذ تؤكد الوزارة بأن هناك أنواعا أخرى سيتم طرحها الفترة القادمة وفقًا للأسعار التي تتناسب مع كافة الشرائح المجتمعية.

أكدت وزارة التموين أن طرح الكمامات على البطاقات التموينية اختيارى للمواطنين وبحد أقصى ٢ كمامة لكل بطاقة تموينية، وأن زيادة الكميات المطروحة من الكمامات سيكون بشكل تدريجي ومرحلي وذلك في ضوء معدل التوريد من المصانع لمخازن شركتي الجملة (العامة المصرية).

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«التموين»: عرض السعرين شرط «الأوكازيون الصيفى».. وهذه أبرز القطاعات

حقيقة هدم مقابر «جبانة المماليك» الأثرية بالقاهرة

بتخفيضات 60%.. تفاصيل «الأوكازيون الصيفى» قبل عيد الأضحى

الباز: تلويح الجيش المصري باستخدام القوة في ليبيا قلب الموازين

الصور

image description

جلسة مجلس النواب بحضور وزيرة الصحة

image description

«الهروب من كورونا».. مصريون يحتلون شواطئ دهب

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

الأكثر قراءة

السعودية: تعذر رؤية هلال ذي الحجة.. و31 يوليو عيد الأضحى

حقيقة هدم مقابر «جبانة المماليك» الأثرية بالقاهرة

صلاة الغائب على نور كلش غريق بلطيم غدا

الأرصاد تعلن موعد الموجة الحارة الجديدة (فيديو)

إنفوجراف

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة (إنفوجراف)

image description

«بعد حكم حبسه».. محمد رمضان والطيار المفصول فى المحكمة (إنفوجراف)

image description

5 حالات لإيقاف قرار التمكين من مسكن الحضانة (إنفوجراف)

أيام زمان

نكت نجيب محفوظ.. تمنى سقوط برلنتي عبد الحميد في حجره وسخر منه طه حسين

أسرار حاتم ذو الفقار.. هكذا أنفق 3 ملايين بسبب إدمان الحشيش والهيروين

أسرع زواج في مصر.. يسرا ورجل أعمال فلسطيني: «اتقابلنا التلات واتجوزنا الجمعة»

ألغاز صالح سليم وجمال عبد الحميد وصلاح حسني.. كيف أصبحوا ممثلين؟

نجم الساعة

نكت نجيب محفوظ.. تمنى سقوط برلنتي عبد الحميد في حجره وسخر منه طه حسين

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

ضربات متلاحقة.. «ديزنى» توقف إعلاناتها على «فيسبوك»

عالم فيروسات: ليس هناك علاج فعال لـ«كورونا» حتى الآن

بعد مد فترة الحجز.. موعد تقديم شقق الإسكان الاجتماعي 2020

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2020

مقالات الرأي
نرمين يسر
365 Days.. رهينة السعادة
د. منى حلمى
المتربصون بأقوالنا وأفعالنا وكتاباتنا هم جنود الدولة الدينية
مؤمن المحمدي
نادية لطفى
عمرو خالد
«القيوم».. الافتقار إليه قمة العبودية
المزيد

الثقافة

الناشرين المصريين: لن يعتد بقوائم «المشروع الوطني للقراءة» إلا عن طريقنا

«قطة في المدافن».. قصيدة للشاعر عاطف عبدالعزيز (فيديو)

أمل دنقل: حفظ 1000 بيت من الشعر.. وحاول الانتحار في بلد الغريب

استمرار الورش التدريبية «أونلاين» بقصور الثقافة