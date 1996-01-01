«قطة في المدافن».. قصيدة للشاعر عاطف عبدالعزيز (فيديو)

ألقى الشاعر عاطف عبدالعزيز قصيدة "قطة في المدفن"، عبر قناة المجلس الأعلى للثقافة، وذلك في إطار المبادرة التي أطلقتها إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة المصرية، تحت عنوان "الثقافة بين إيديك"؛ تحت إشراف هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والدكتور محمد أبوالفضل بدران مقرر لجنة الشعر بالمجلس.عاطف عبدالعزيز (1956) شاعر مصري، يلقب بـ(مهندس قصيدة النثر). وهو عضو اتحاد الكتاب المصريين وأتيليه القاهرة. صدر له 11 ديوان شعري، وترجمت قصائده إلى اللغات الإنجليزية والفرنسية، والفارسية والكردية. تأثر عاطف في بداياته بالشاعرين صلاح عبدالصبور وأحمد عبدالمعطي حجازي، وسرعان ما رسم له خط مغاير.له العديد من الدواوين منها: "ذاكرة الظل 1993، حيطان بيضاء 1996، كائنات تتهيأ للنوم 2001، مخيال الأمكنة 2005، سياسة النسيان 2007، الفجوة في شكلها الأخير 2008، برهان على لاشيء 2016، شيء من الغبار 2019".