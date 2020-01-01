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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

القليوبية: رفع حالة الطوارئ استعدادًا لعيد الأضحى وانتخابات «الشيوخ»

الإثنين 20/يوليه/2020 - 06:28 م
اللواء عبد الحميد
اللواء عبد الحميد الهجان
كتب صلاح حسنى
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عقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اجتماعا مع جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري مديريات الخدمات بالقليوبية، بحضور الدكتورة إيمان ريان، والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ، والدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام للمحافظة، واللواء هشام خشبة السكرتير العام المساعد.

واستهل المحافظ الاجتماع بتقديم التهنئة للواء فخر الدين العربي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، والعميد عبدالعظيم سعيد مدير إدارة مرور القليوبية على توليهما لمنصبيهما الجديدين، متمنيا لهما التوفيق.

كما تقدم بالشكر للواء جمال الدين الرشيدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية السابق على كل الجهد والعطاء المشكور الذي قدمه إلى محافظة القليوبية وأبنائها، كما وجه التهنئة للجميع بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأعلن "الهجان" رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المراكز والمدن والأحياء وجميع مديريات الخدمات والإدارات التابعة لها، بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها، فى إطار الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مع الأخذ فى الاعتبار أنه تقرر وقف الإجازات لجميع المسئولين بالجهاز التنفيذي خلال تلك الفترة، وأن يكون هناك من يتواجدون في العمل صباحا ومساء، مع تفعيل دور غرف العمليات الرئيسية بالمحافظة والفرعية بباقي المدن والأحياء على مدار الـ24 ساعة، سواء في أيام العيد أو فى فترة انتخابات مجلس الشيوخ المزمع إجرائها في شهر أغسطس القادم.

كما أكد المحافظة ضرورة تحديد وحصر ومتابعة استعدادات المقار الانتخابية المزمع إقامتها في مراكز الشباب والمدارس، والاطمئنان على جاهزيتها تماما للعمل، لإتمام العملية الانتخابية بصورة مشرفة تليق بمحافظة القليوبية.

وقرر المحافظ تكثيف الحملات الرقابية والأمنية على جميع الأسواق ومنافذ بيع السلع الرئيسية والغذائية ومراقبة وضبط الأسعار لمواجهة الغلاء، والتأكد من سلامة السلع المعروضة بالأسواق لاسيما خلال فترة العيد.

كما وجه بتوفير احتياجات المواطنين من اللحوم والسلع الأساسية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، والتأكد من مطابقتها للمواصفات والتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال الغش التجارى أو التلاعب فى الأسعار، والتأكد من صلاحية المعروض من السلع لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.

كما طالب المحافظ بضرورة الالتزام من جميع المسئولين بمختلف مواقعهم خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، والاستمرار في التصدى بكل حسم لمواجهة أى شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية من بداية ظهورها وبشكل فورى، وحتمية فرض سيطرة وسيادة القانون، وإعادة النظر فى سياسات وآليات التعامل للحد من هذه الظاهرة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع المخالفين.

وشدد برفع القمامة والتراكمات أسفل كباري المحافظة بالكامل والاهتمام بطلاء واجهات المباني بالمدن والميادين الرئيسية والمباني المواجهة للطرق الرئيسية في أسرع وقت ممكن، والتنسيق والالتزام بدهان لون واحد ملائم ومتناسق في كل منطقة أو حي، لتحقيق شكل تنسيقي وحضاري متميز.

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