مع انخفاض إصابات كورونا.. مستشفيات القليوبية مستعدة لاستقبال كل المرضى

أعلن الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، عن انخفاض معدل الإصابة بفيروس كورونا بالمحافظة، كما أكد توفير عدد كبير من الأسرة المتاحة حاليا بعدد من مستشفيات المحافظة للعودة إلى المنظومة الصحية العادية من التعامل وعلاج كل الأمراض الأخرى غير كورونا.وأوضح "الطباخ" أنه تم التشديد على مقاول مستشفى كفر شكر لإنهاء مشكلة المياه الجوفية في أقرب وقت، ليبدأ المستشفى فورا في تقديم الخدمة الصحية للمواطنين في جميع التخصصات الطبية.وأوضح أنه تم التجهيز لبدء العمل في علاج جميع التخصصات فى المستشفى التعليمي ومستشفى قها وناصر العام ومستشفى التأمين الصحي وباقي مستشفيات القليوبية موجها في ذات الوقت بالاستمرار في اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا حتى نتخلص منه تماما.فيما شدد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، على استمرار الحملات على مواقف السيارات والالتزام بارتداء الكمامة وجميع الإجراءات الوقائية، كما تابع الموقف الحالي لملف التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع.كما شدد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء موجها بضرورة استقبال طلبات التصالح لكل من تقدم بطلب تصالح، مع سداد رسوم جدية تصالح بنسبة 25% من المخالفة في نفس وقت تقديم الطلب لإثبات جديته وإلا ستتم الإزالة فورا.