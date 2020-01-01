الآثار الإسلامية: لم يتم هدم أي أثر بـ«جبانة المماليك»

قال الدكتور أسامة طلعت، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، إن الحديث عن هدم مقابر وآثار بـ"جبانة المماليك" غير صحيح.وأكد "طلعت"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الإثنين، أنه لم يتم هدم أي أثر من الآثار الإسلامية الموجودة بجبانة المماليك.وأوضح، أن ما تم هدمه هي مقابر حديثة منذ 30 عامًا فقط، مفيدًا بأن أي مبنى غير مسجل في وزارة الآثار لا يعتبر أثرًا.والجدير بالذكر، أن وزارة الآثار نفت هدم مقابر وآثار بـ "جبانة المماليك"، مؤكدة أن الصور خاصة بمقابر حديثة لأفراد.