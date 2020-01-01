لقاح جامعة أكسفورد ضد كورونا يعزز الاستجابة المناعية

كشفت المرحلة الأولى من التجارب على البشر عن أن اللقاح ضد فيروس كورونا الذي يتم تطويره في جامعة أكسفورد آمن، ويعزز الاستجابة المناعية ضد المرض.وذكرت شبكة سكاي نيوز الناطقة باللغة الإنجليزية، الإثنين، أنه تم منح جرعات اللقاح، المعروف باسم AZD1222، إلى ألف و077 من البالغين الأصحاء تتراوح أعمارهم بين الـ18 والـ55 عامًا من خلال خمسة مستشفيات في المملكة المتحدة خلال شهري أبريل ومايو الماضيين، كجزء من المرحلة الأولى من التجارب السريرية للقاح الذي تطوره شركة لصناعة الأدوية وعلماء في جامعة أكسفورد.وأظهرت النتائج، التي نُشرت في مجلة "ذا لانسيت" الطبية اليوم، أن الجرعات أنتجت أجسامًا مضادة قوية واستجابات مناعية لما يعرف بخلايا تي لمدة تصل إلى 56 يومًا بعد منحها لمن تجرى عليهم الاختبارات.وتعد خلايا "تي" حيوية لإبقاء الحماية ضد الفيروس لأعوام، وقد وجد العلماء بأن الاستجابة قد تكون أكبر بعد جرعة ثانية من اللقاح.وبالمقارنة بمجموعة المراقبة، الذين تم منحهم لقاحًا ضد مرض التهاب السحايا، فإن اللقاح المكافح لـ"كوفيد- 19" تسبب لهم في حدوث آثار جانبية طفيفة بصورة أكثر تكررًا، لكن من الممكن تقليلها عن طريق تناول مسكن باراسيتامول. غير أن التقرير أفاد بأنه لم تكن هناك آثار ضارة خطيرة من اللقاح.كما أبرمت الحكومة البريطانية صفقة مع شركة لصناعة الأدوية وجامعة أكسفورد لضمان إنتاج 100 مليون جرعة من اللقاح.