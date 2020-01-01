خالد الجندي: لا يجوز اتهام الناس بالكُفر

قال خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن علاقة الإنسان بربه ملف شخصي ولا يوجد شيء اسمه حرّاس العقيدة ومَن يزعم ذلك «نصابين» ولا يجوز اتهام الناس بالكُفر.وأضاف الجندي، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية dmc، الإثنين، أن المضطر شرع نفسه: "كل شخص مسئول عن نفسه يعنى ممكن تقول لى أنا عاوز أفطر عشان مريض، إنت أدرى بنفسك وسيُحاسبك الله على هذا".في سياق منفصل، أكد خلال تصريحات سابقة أن الأمة الإسلامية في الوقت الحالي مستضعفة وجاهزيتها القتالية ليست كالأمم غير الإسلامية، وهذا التصرف ينبئ عن حماقة وجهل وعدم قراءة للتاريخ.أشار عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية إلى أن أعرابيًّا كان سيتسبب في هدم الكعبة لولا أن تدخل الله سبحانه وتعالى بالطير الأبابيل: "استفزاز غير المسلم بالتطاول عليه إنت اللي هتدفع ثمنه"، مشيرًا إلى أن الله سبحانه وتعالى قال لو رأيت شخصًا يسجد لصنم لا تسب الصنم، مستدلًّا على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى: "وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ".