تدشين مجموعة صداقة كندية مصرية في البرلمان الكندي

أعلن سفير مصر في كندا السفير أحمد أبوزيد، الإثنين، عن تدشين أول مجموعة صداقة كندية مصرية في البرلمان الكندى، حيث جرى عقد الاجتماع التأسيسي للمجموعة افتراضيا اليوم بالعاصمة الكندية أوتاوا، وانتخاب رئيس المجموعة وستة مديرين تنفيذيين.وأعرب السفير المصري عن سعادته البالغة لتكلّل جهود السفارة في تشكيل مجموعة الصداقة البرلمانية بالنجاح، ولكونها تضم في عضويتها نخبة من أبرز أعضاء البرلمان الكندي بمجلسيه (النواب والشيوخ)، ومن مختلف الأحزاب السياسية الكندية؛ الأمر الذى يعكس حجم التقدير الذي تحظى به مصر على الساحة السياسية الكندية بمختلف أطيافها.واستعرض السفير أبوزيد، خلال الاجتماع التأسيسي للمجموعة، تاريخ العلاقات المصرية الكندية، والتي بدأت منذ عام 1954، وأهم المحطات التي شهدتها، وحجم التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين، والذي جعل مصر الشريك التجارى الأول لكندا في إفريقيا هذا العام.كما طرح رؤية متكاملة وخارطة طريق تأمل السفارة المصرية أن تنجح مجموعة الصداقة في تنفيذها خلال الفترة القادمة؛ لدعم التعاون بين كندا ومصر في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى والتعليم والصحة والبحث العلمي والطاقة والتعدين.من ناحية أخرى، أعرب رئيس المجموعة زياد أبولطيف، النائب بمجلس العموم عن حزب المحافظين، عن سعادته وتشرفه برئاسة مجموعة الصداقة مع أكبر وأهم دولة عربية، والنجاح في تدشينها في هذا التوقيت رغم التحديات الكثيرة المرتبطة بجائحة كورونا.وأبدى أعضاء المجموعة تطلعهم إلي تشكيل مجموعة صداقة مناظرة في البرلمان المصرى، كى يبدأ العمل على الفور من أجل تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين، وتبادل الزيارات وفتح آفاق جديدة للتعاون بين كندا ومصر.كما قدم أعضاء المجموعة التهنئة للسفير المصرى بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو، معربين عن سعادتهم للإعلان عن إنشاء مجموعة الصداقة قبل يومين من تاريخ العيد القومى لمصر.