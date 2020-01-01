ماليزيا تبحث جعل ارتداء الكمامات بالأماكن العامة إلزاميا

قال رئيس الوزراء الماليزي محي الدين ياسين، اليوم الإثنين، إن بلاده تنظر في جعل إرتداء الكمامات في الأماكن العامة إجباريا.وذكرت قناة (روسيا اليوم) في نشرتها باللغة الإنجليزية أن الحكومة قد تختار تطبيق هذا التدبير عقب ظهور حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد منذ تخفيف القيود الواسعة التي تم فرضها على حركة المواطنين والأعمال التجارية الشهر الماضي.وسجلت السلطات الصحية الماليزية اليوم الاثنين، 21 حالة إصابة جديدة بالفيروس؛ ما يرفع الحصيلة الإجمالية منذ بدء تفشي الفيروس إلى 8 آلاف و800 حالة إصابة، و123 حالة وفاة.