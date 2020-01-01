114 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبي، اليوم الإثنين، عن تسجيل 114 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في إحصاء هو الأعلى منذ رصد تفشي الوباء في ليبيا.وأوضح المركز- في النشرة اليومية حول الوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد، وأوردتها بوابة الوسط الليبية- أن هذه الإصابات الجديدة موزعة على 18 بلدية في أنحاء البلاد كافة؛ منها 75 حالة جديدة، و39 حالة مخالطين، كما سجل المركز تماثل 23 حالة للشفاء، وحالة وفاة واحدة.