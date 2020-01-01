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الإثنين 20 يوليه 2020 الموافق 29 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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محمد رمضان برفقة ابن أمير كرارة على «إنستجرام»

الإثنين 20/يوليه/2020 - 05:27 م
محمد رمضان برفقة
محمد رمضان برفقة ابن أمير كرارة
رباب الأهواني
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شارك الفنان محمد رمضان، جمهوره ومتابعيه عبر صفحته الرسمية بموقع "انستجرام"، صورة له برفقة ابن أمير كرارة.

وعلق محمد رمضان على الصورة قائلا: "زيارة غالية من سليم كرارة ابن صديقي النجم الكبير أمير كرارة، وأصحابه چو وياسو، نورتوني يا أبطال".

وكانت أغنية تيك توك لمحمد رمضان، قد حققت نجاحًا كبيرًا جدًا، حيث كسرت حاجز الـ 5 ملايين مشاهدة بعد عدة أيام من طرحها عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب".

وعلى جانب آخر، حددت محكمة جنح مستأنف الدقى، جلسة 16 سبتمبر المقبل، لنظر استئناف الفنان محمد رمضان على الحكم الصادر ضده بالحبس سنة على خلفية اتهامه بسب وقذف الطيار أبو اليسر، والصادر من محكمة جنح الدقى.

كانت أصدرت محكمة جنح الدقى حكمًا بحبس الفنان محمد رمضان سنة وكفالة 10 آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه؛ فى اتهامه بنشر فيديوهات على موقع "الإنترنت" تمس وتسيئ إلى الطيار أشرف أبو اليسر، المعروف إعلاميًا بـ"الطيار الموقوف".
محمد رمضان برفقة ابن أمير كرارة على «إنستجرام»
محمد رمضان برفقة ابن أمير كرارة على «إنستجرام»

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