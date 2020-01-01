اختطاف 7 بحارة روس في خليج غينيا

أعلنت السفارة الروسية في نيجيريا، الإثنين، أن قراصنة اختطفوا سبعة من البحارة الروس من بين طاقم سفينة في خليج غينيا.وكتبت السفارة في حسابها الرسمي على "تويتر": "البحارة السبعة كانوا ضمن أفراد الطاقم الـ 13 الذين اختطفهم القراصنة من على متن سفينة كوراكاو تريدر قبالة ساحل بنين".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الشركة اليونانية أليسون مانجمنت كور أن قراصنة اختطفوا 13 شخصًا من الطاقم الأوكراني والروسي، من على متن ناقلة نفط تابعة لها قبالة سواحل بنين في غرب إفريقيا.وذكرت الشركة اليونانية، التي تتخذ من أثينا مقرًّا، أن الناقلة تعرضت لهجوم من قبل قراصنة على بعد 350 كيلومترا قبالة سواحل بنين، في 17 يوليو الجاري، موضحة أن القراصنة احتجزوا 13 شخصًا من أصل 19 فردا من طاقم الناقلة الأوكراني والروسي.