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الإثنين 20 يوليه 2020 الموافق 29 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

رامي صبري يحتفل بعيد الأضحى بـ«خطيرة»

الإثنين 20/يوليه/2020 - 05:20 م
النجم رامي صبري
النجم رامي صبري
محمد قدري
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أعلن النجم رامي صبري، طرح أحدث أغنياته على طريقة السنجل باسم "خطيرة" ليلة عيد الأضحى القادم ليحتفل مع جمهوره بشكل خاص.

وأطلق رامي صبري البوستر التشويقي للأغنية عبر حساباته على السوشيال ميديا معلنا عن موعدها.

وكان المطرب رامي صبري احتفل بتحقيق أغنيته «حياتي مش تمام» أكثر من 15 مليون مشاهدة على «يوتيوب»، بعد طرحها في 13 فبراير الماضي، بالتزامن مع عيد الحب.
النجم رامي صبري
النجم رامي صبري

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