رامي صبري يحتفل بعيد الأضحى بـ«خطيرة»

أعلن النجم رامي صبري، طرح أحدث أغنياته على طريقة السنجل باسم "خطيرة" ليلة عيد الأضحى القادم ليحتفل مع جمهوره بشكل خاص.وأطلق رامي صبري البوستر التشويقي للأغنية عبر حساباته على السوشيال ميديا معلنا عن موعدها.وكان المطرب رامي صبري احتفل بتحقيق أغنيته «حياتي مش تمام» أكثر من 15 مليون مشاهدة على «يوتيوب»، بعد طرحها في 13 فبراير الماضي، بالتزامن مع عيد الحب.