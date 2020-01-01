مصرع مسن تحت عجلات القطار في البحيرة

لقي مسن مصرعه اليوم الإثنين، تحت عجلات القطار أثناء عبوره مزلقان قرية الضهرية التابعة لدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، وتم التحفظ على الجثة بمستشفى إيتاى البارود تحت تصرف النيابة العامة.تلقى اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة، إخطارا من العميد أحمد البنا مأمور مركز شرطة إيتاى البارود، يفيد بوصول "عبدالسلام ابراهيم" ٦٠ سنة مقيم بمركز كوم حمادة إلى مستشفى إيتاى البارود العام جثة هامدة إثر اصطدام قطار به أثناء عبوره مزلقان قرية الضهرية التابعة لدائرة مركز ايتاي البارود، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى إيتاي البارود تحت تصرف النيابة العامة.تم تحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.