الرئيس التونسي: لدي وسائل دستورية لحفظ مؤسسات الدولة

أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، أنه لديه وسائل دستورية للحفاظ على الاستقرار في البلاد.وقال الرئيس التونسي خلال لقائه رئيس البرلمان راشد الغنوشي ونائبيه إنهم يعيشون في أخطر وأدق اللحظات في تاريخ تونس.وأضاف الرئيس التونسي: "مهمتي الحفاظ على الدولة وجميع مؤسساتها"، مشددا على أنه لن يبقى مكتوف الأيدي أمام تهاوي مؤسسات الدولة.ويشهد البرلمان التونسي حالة من الغضب ضد رئيسه راشد الغنوشي بسبب دعمه للإرهاب وتحركاته الخارجية المريبة.