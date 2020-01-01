قطع المياه عن قرية بقلس بقليوب منتصف الليل
الإثنين 20/يوليه/2020 - 05:19 م
كتب صلاح حسنىطباعة
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، برئاسة المهندس مصطفي مجاهد قطع مياه الشرب عن قرية بلقس التابعة لمركز ومدينة قليوب اليوم الاثنين، من الساعة الثانية عشرة منتصف الليل وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر غدا الثلاثاء لوجود أعمال تطهير بشبكة الانحدار بالقرية.
وأهابت الشركة جميع المواطنين والمستشفيات والمخابز، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع وعدم استخدام المياه لزيادة نسبة الكلور.
وأكد مجاهد أنه سوف يتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، مشيرا أنه فى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن من التليفون الأرضي.
فيما دعا مجاهد المواطنين إلى ضرورة استخدام تطبيق قراءاتي لتسجيل قراءات استهلاك مياه الشرب عن طريق التطبيق الذي يتيح تسجيل القراءات في ظل الظروف الحالية وانتشار فيروس كورونا المستجد.
وأوضح مجاهد أن هذا التطبيق متوافر عبر متجر جوجل بلاي Google Play لنظام الاندريود وقريبا سيتاح لنظام IOS، لافتا إلى أن هذا التطبيق يتيح للعملاء ميزة تسجيل قراءة العداد وتصوير قراءته لضمان صحة قراءته وهو https:play.google.comstoreappsdetails?id=com.hcww.it.myreading
وأهابت الشركة جميع المواطنين والمستشفيات والمخابز، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع وعدم استخدام المياه لزيادة نسبة الكلور.
وأكد مجاهد أنه سوف يتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، مشيرا أنه فى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن من التليفون الأرضي.
فيما دعا مجاهد المواطنين إلى ضرورة استخدام تطبيق قراءاتي لتسجيل قراءات استهلاك مياه الشرب عن طريق التطبيق الذي يتيح تسجيل القراءات في ظل الظروف الحالية وانتشار فيروس كورونا المستجد.
وأوضح مجاهد أن هذا التطبيق متوافر عبر متجر جوجل بلاي Google Play لنظام الاندريود وقريبا سيتاح لنظام IOS، لافتا إلى أن هذا التطبيق يتيح للعملاء ميزة تسجيل قراءة العداد وتصوير قراءته لضمان صحة قراءته وهو https:play.google.comstoreappsdetails?id=com.hcww.it.myreading