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الإثنين 20 يوليه 2020 الموافق 29 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ دمياط تناقش ملف شركات المنطقة الحرة

الإثنين 20/يوليه/2020 - 05:16 م
الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض
حسام فهمي
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ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعًا اليوم الاثنين، لمناقشة عدد من الملفات المُتعلقة بشركات المنطقة الحرة العامة، بحضور العميد محمد أبو هيبة رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بدمياط، والدكتورة إيناس أبو طالب الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، والمقدم شريف رائد بهيئة الرقابة الإدارية، ومحمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، محمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، السيد سليم رئيس المنطقة المركزية بالمنطقة الحرة العامة ومحمد الدالى مدير إدارة شئون البيئة بالديوان العام.

تناول الاجتماع استعراض شامل للمعايير والاشتراطات الخاصة بتحقيق أعلى معدلات التوافق البيئى وفقًا للقوانين المُنظمة لذلك، وكذا التأكد من التزام الشركات بهذه الأُطر والتى تتلخص فى اتباع ما يلزم حيال الصرف الصحي والصناعى الخاص بتلك المنشآت، فضلًا عن بحث آليات إحكام الرقابة على تلك المنظومة.

وفى هذا السياق، أكدت محافظ دمياط أنه سيتم فورًا دراسة كافة التوصيات الواردة بتلك الاجتماع للإسراع فى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من بنود طبقًا لجدول زمنى محدد، وذلك لتوخى أعلى درجات الأمان فيما يتعلق بمؤشرات السلامة البيئية والرصد اللحظى لذلك.
الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض

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