ترامب يشيد بجهود مصر لتعزيز مسار العملية السياسية في ليبيا

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في اتصال هاتفي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بالجهود المصرية تجاه القضية الليبية، وأكد رفضه التدخلات الأجنبية.وأبدى الرئيس الأمريكي تفهمه للشواغل المتعلقة بالتداعيات السلبية للأزمة الليبية على المنطقة، مشيدا بالجهود المصرية الحثيثة تجاه القضية الليبية والتي من شأنها أن تعزز من مسار العملية السياسية في ليبيا.