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الإثنين 20 يوليه 2020 الموافق 29 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الزملوط يمنح 2000 متر نجيل طبيعي للمدرسة اليابانية بالخارجة

الإثنين 20/يوليه/2020 - 05:06 م
اللواء محمد الزملوط
اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد،
محمد مهدي
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أجرى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم 20 يوليو، جولة تفقدية لموقع مشروع المدرسة اليابانية بمدينة الخارجة بمرافقة وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة صلاح مرغني.

وخلال الجولة منح محافظ الإقليم 2000 م2 نجيل طبيعي لتنجيل فناء المدرسة بالكامل ضمن مبادرة المدارس الخضراء بالمحافظة، مع دراسة توصيل خط مياه للاستفادة من فائض مياه غسيل خزانات محطة المياه المجاورة لري النجيل والأشجار المثمرة بدلا من استهلاك مياه الشرب.

ووجه محافظ الوادى الجديد بإزالة الأتربة وتسوية ورصف شوارع المنطقة المحيطة لإضفاء الشكل الجمالي للمدرسة، مشددا على سرعة الانتهاء من كافة الأعمال تمهيدا لدخولها الخدمة التعليمية العام الدراسي المقبل.

يذكر أن المدرسة المصرية اليابانية يجري إنشائها علي مساحة 10 آلاف متر مربع ومكونة من 3 أدوار لتحتوي على 14 فصل دراسي بجانب غرف الأنشطة والإدارة وهيئة التدريس، بالإضافة لصالات وملاعب رياضية لممارسة الرياضات المختلفة بتكلفة 22 مليون جنيه.
اللواء محمد الزملوط
المدرسة اليابانية
اللواء محمد الزملوط
المدرسة اليابانية

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