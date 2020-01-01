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الإثنين 20 يوليه 2020 الموافق 29 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

استمرار الورش التدريبية «أونلاين» بقصور الثقافة

الإثنين 20/يوليه/2020 - 04:54 م
الورش التدريبية
الورش التدريبية
آلاء حسن
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نظمت الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين بالهيئة العامة لقصور الثقافة، الورشة التدريبية "ثقافة الطفل"، وذلك للمجموعة الثانية لـ16 مشاركًا من كافة الأقاليم الثقافية وديوان عام الهيئة، وذلك خلال الفترة من 19 وحتى 23 يوليو الجاري عبر تقنية البث المباشر، وذلك فى إطار اهتمام الهيئة العامة لقصور الثقافة بتنمية وصقل مهارات العاملين بها.

وأكدت البحوث التربوية أن الأطفال كثيرًا ما يخبروننا بما يفكرون فيه وما يشعرون به، من خلال لعبهم التمثيلي الحر واستعمالهم للدمى والمكعبات والألوان والصلصال وغيرها، ويعد اللعب وسيطًا تربويًّا يعمل بدرجة كبيرة على تشكيل شخصية الطفل بأبعادها المختلفة؛ ومن ثم فإن الألعاب التعليمية متى ما أحسن تخطيطها وتنظيمها والإشراف عليها تؤدي دورًا فعالًا في تنظيم التعلم، وقد أثبتت الدراسات الحديثة القيمة الكبيرة للعب في اكتساب المعرفة ومهارات التوصل إليها إذا ما أحسن استغلاله وتنظيمه هادف، ولكي ننهض ونحقق أهدافنا لا بد من تضافر جميع الجهود وتحمل جل المسئوليات، فكيف لنا بلوغ الريادة إذا لم نملك على ذاتنا حق السيادة، فمن أين تأتي السيادة؟ إنها تأتي من اهتمامنا بالعملية التربوية، حيث من أهم مسئوليات المهتم بالشأن التربوي محاولة فهم الطلبة واستكشاف مكنوناتهم وطاقاتهم، وتلمس جوانب الضعف والقوة في شخصياتهم، والتعرف إلى جوانب الخلل في ذواتهم التي هي بحاجة إلى تهذيب، والعمل على دعم الرفاه العام للطلبة الصغار وجعل التعلم متعة، هذا كله سيؤدي لا محالة إلى بناء الذات وتقديرها ومن ثم امتلاك حق اتخاذ القرار.

وهو ما كان محور محاضرة اليوم بورشة "ثقافة الطفل" المجموعة الثانية، والتي حاضرتها الدكتورة راندا شاهين، رئيس الإدارة المركزية لرياض الأطفال بوزارة التربية والتعليم، في ثاني أيام الورشة، متناولة التعلم خلال الأنشطة وأهمية وقيمة الممارسات الإبداعية.

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