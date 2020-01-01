زيادة طفيفة بأعداد المصابين بكورونا في بيرو

قالت بيلار مازيتي، وزيرة الصحة في بيرو، اليوم الاثنين، إن هناك زيادة طفيفة في أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك منذ أن قررت الحكومة تخفيف القيود الاحترازية واستئناف عمل بعض الأنشطة الاقتصادية في 1 يوليو الجاري.وأضافت وزيرة الصحة في تصريحات لقناة تليفزيونية محلية حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، "في الوقت الحالي نرى زيادة طفيفة في أعداد مصابي الفيروس، وفي حال استمرار هذه الزيادة سنحتاج إلى اتخاذ إجراءات أخرى"، معترفة بأن حكومة بلادها تتعامل مع الجائحة بموارد محدودة.وكانت وزارة الصحة في بيرو قد أعلنت تسجيل 4090 إصابة جديدة أمس الأحد؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 353 الف و590 حالة، فيما تعد العاصمة "ليما" الأعلى من حيث الإصابات داخل البلاد.يذكر أن بيرو تأتي في المرتبة الثانية من حيث الدول المسجل لديها أعلى أعداد إصابة بفيروس كورونا المستجد في أمريكا اللاتينية بعد البرازيل التي تحتل الصدارة.