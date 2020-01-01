الهند: إصابة وزير في حكومة ولاية «ماهاراشترا» بكورونا

أعلن أسلم شيخ وزير النسيج في ولاية (ماهاراشترا) الهندية، إصابته بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).وقال شيخ - في تغريدة على موقع (تويتر) وأوردتها قناة (إنديا تي في) الهندية اليوم الاثنين: "إنه لا يظهر عليه أي أعراض حاليًا ولكنه قام بعزل نفسه وسيواصل العمل من المنزل"، داعيًا كل من خالطه بإجراء فحص للكشف عن الإصابة بالفيروس.يُشار إلى أن "شيخ" هو رابع وزير دولة في حكومة ولاية (ماهاراشترا) - التي يترأسها أوداف تاكيراي - يعلن إصابته بفيروس كورونا، ففي وقت سابق أعلن كل من جيتيندرا أوهد وأشوك تشافان ودانانجاي ماند إصابتهم بالفيروس وتعافوا في وقت لاحق.