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الإثنين 20 يوليه 2020 الموافق 29 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

دبلوماسي أمريكي يبحث عملية السلام مع القوى السياسية بأفغانستان

الإثنين 20/يوليه/2020 - 04:13 م
حامد كرزاي
حامد كرزاي
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اجتمع القائم بالأعمال الأمريكي في أفغانستان روس ويلسون، اليوم الإثنين، مع الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي والزعيم السياسي عبد رب الرسول سياف في العاصمة الأفغانية كابول، لبحث سبل إتمام عملية السلام الأفغانية.

وأعرب ويلسون - في تغريدة دونها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، نقلتها وكالة أنباء (خامة-برس) الأفغانية - عن تقديره للفرصة التي جمعته مع كرزاي وسياف، للتأكيد على ضرورة المضي قدما نحو تنفيذ اتفاق 17 مايو بين الرئيس الأفغاني أشرف عبد الغني، ومنافسه السياسي الدكتور عبدالله عبدالله.

وقال ويلسون: "نحث قادة هذا البلد على تشكيل الحكومة الجديدة فورا، وإنشاء المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية، وإتمام عملية تبادل الأسرى، والتوجه نحو بدء مفاوضات بين الأفغان".

وأضاف: "إن الشعب الأفغاني قد أبدى نفاذ صبره، لذا ابدأوا المفاوضات بين الأطراف الأفغانية كي تبدأ المناقشات حول مسألة وقف إطلاق النار بشكل دائم وشامل".

ويأتي ذلك في الوقت الذي تُبذل فيه الجهود لإطلاق محادثات السلام الأفغانية في محاولة لإنهاء العنف القائم في البلاد.

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