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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«قومي المرأة» يطلق جائزة تقديرية للجهود التطوعية في ظل جائحة كورونا

الإثنين 20/يوليه/2020 - 04:12 م
المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
محمد الشريف
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أعلن المجلس القومي للمرأة عن إطلاق "الجائزة التقديرية للجهود التطوعية في ظل جائحة كورونا".

تهدف الجائزة إلى تفعيل ثقافة التطوع الفردية أو الجماعية ونشرها في المجتمع، وتقدير الجهود والمبادرات التطوعية خاصة النسائية منها، التي وفرت مستلزمات العلاج، أو الوقاية، أو تقديم الرعاية النفسية والاجتماعية وغيرها، ولتشجيع آخرين على التطوع لتقديم العون والمساعده للمحتاجين الذين عصفت بهم الجائحة.

والجائزة عبارة عن شهاده تقدير ودرع تميز سوف تحصل عليهما المبادرة التي تنطبق عليها المعايير التالية:

- أن تكون المبادرة فردية أو لمجموعة أفراد مجتمعين لا يدخل من ضمنها الجمعيات أو المؤسسات أو سيدات ورجال الأعمال.
- تتميز المبادرة التطوعية بالبساطة وعدم التعقيد، وقلة الاعتماد على الموارد أو مصادر التمويل، والاعتماد على الأنشطة التي يقوم بها الأفراد أو الأشخاص، أي الاعتماد على خبراتهم ومهاراتهم وإمكانياتهم، إلى جانب عدم انتظار أصحاب هذه المبادرات الحصول على منافع شخصية أو مادية مقابل القيام بها. ويشترط أن تتميز المبادرات الجماعية التى تقدم بمراعاة النوع الاجتماعي.
- تكون الخدمات المقدمة مباشرة لمرضى كورونا وأهاليهم، ويستفيد من المبادرة أكبر عدد من المنتفعين، وأن يكون تقديم المعينات ومستلزمات الوقاية كالكمامات والأجهزة وخلافه دون مقابل.
- يكون تقديم الخدمات الطبية من مختصين (أطباء أو ممرضين ) تطوعًا أو بأجور رمزية.

- تحتفظ إدارة الجائزة بحق رفض أى مبادرة لا تتطابق مع المعايير والشروط المذكورة أعلاه ويعتبر قرارًا نهائيًا.

-يتم استقبال الاستفسارات وترشيحات المبادرات على الإيميل التالى [email protected]

- آخر موعد لتلقي المبادرات ٣١ يوليو الجاري.
المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

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