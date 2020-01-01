38 إصابة جديدة بكورونا فى ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبي، اليوم الإثنين، تسجيل 38 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).وذكر المركز، في بيان أوردته بوابة الوسط الليبية، أن الحالات بواقع 17 إصابة في سبها، وعشر إصابات بالشاطئ، وست حالات في أوباري، وحالتان في الغريفة، ومثلهما في مرزق، وحالة في تمنهنت، مشيرًا إلى تسجيل 15 حالة شفاء بين المصابين بالفيروس.