123 إصابة جديدة بكورونا في سنغافورة

أعلنت وزارة الصحة السنغافورية، اليوم الإثنين، تسجيل 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 48 ألفا و35 حالة.وأوضحت وزارة الصحة، حسبما نقلت صحيفة "سترايتس تايمز" السنغافورية، أن الإصابات الجديدة تتضمن 11 حالة مجتمعية تتكون من 5 سنغافوريين أو مقيمين دائمين، و6 من حاملي تصاريح العمل، بالإضافة إلى حالتين وافدتين من الخارج تم وضعهما قيد حجر صحي منزلي لدى وصولهما البلاد.وأشارت إلى أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة اليوم، ليظل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس عند 27 حالة.