أحدث ظهور لـ رامز أمير داخل سيارته

شارك الفنان رامز أمير، متابعيه، صورة جديدة له، عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهر رامز أمير من داخل سيارته، وعلق على الصورة قائلا: "طبعا إنتوا عارفين أنا رايح فين؟"، وتفاعل معه الآلاف من متابعيه.يذكر أن آخر أعمال رامز أمير، كان فيلم "حملة فرعون"، مع الفنان عمرو سعد، روبي، حمدي الميرغني، محمد لطفي، وعدد كبير من النجوم، والفيلم من إنتاج محمد السبكي، وحقق نسبة نجاح كبيرة خلال عرضه.كما شارك في مسلسل "الاختيار" الذي عرض خلال الموسم الرمضاني 2020، بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، سارة عادل ودينا فؤاد، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف وهم النجم أحمد السقا، آسر ياسين، إياد نصار، كريم محمود عبدالعزيز، تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمي.