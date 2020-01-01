«زايد» عن المنح العلاجية لليمنيين بمصر: «بيحبوا يجوا عندنا»

قالت وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، إن هناك برامج للمنحة العلاجية للأشقاء اليمنيين، مشيرة إلى أن أكثر من مليون يمني مقيم في مصر وتم فتح سقف المنحة العلاجية وتقديم كثير من التسهيلات لعلاج اليمنيين بالقطاع العام أو الخاص.وأضافت زايد، لفضائية "إكسترا نيوز"، أن اليمنيين يعاملون معاملة المصريين، ويتم تقديم العديد من التسهيلات لهم، معقبة: "اليمنيين بيحبوا ييجوا يتعالجوا عندنا".وأشارت إلى أنه تم تسيير 3 طائرات يومية لليمنيين ابتداءً من الأربعاء الماضي، وأن هناك أكثر من 103 طلاب يمني بالزمالة المصرية، ونبحث كيفية زيادتها واعتماد بعض المستشفيات في صنعاء، وتدريب الأطباء اليمنيين ضمن برنامج الزمالة، مع تدريب 3 أطباء وإنشاء وحدة معملية لهم، مشيرة إلى أن 65% من الدواء اليمني من مصر، وتم إرسال برتوكولات العلاج لفيروس كورونا للعمل بها، وتم علاج اليمنيين من كورونا مجانًا، مع إجراء تحليل الـpcr لأكثر من 7 آلاف عالق في مصر.