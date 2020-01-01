كيف يحمي الطب البيطري أضاحي عيد الأضحى؟

بعد أيام يهل علينا عيد الأضحى، بالتزامن مع الإعلان عن تسجيل أعداد أقل من مصابي "كورونا"، الذي كان سببًا في اختفاء بهجة عيد الفطر المبارك بسبب زيادة منحنى الحالات والوفيات بالفيروس، أما هذا العيد سيكون مختلفًا، حيث عادت الجوامع للفتح مرة أخرى، كذلك بدأت الإجراءات الاحترازية في التخفيف رويدًا رويدًا، لكن ككل عام تهتم وزارة الزراعة ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وقطاع الثروة الحيوانية والداجنة، بالتنسيق مع مديريات الطب البيطرى، والوزارات المعنية، في تنظيم حملات لمتابعة أماكن بيع الأضاحي، لضمان تقديم أضاحي سليمة ليست هزيلة وخالية من الأمراض.الدكتور أيمن عادل، مدير الإدارة العامة للتفتيش على اللحوم بوزارة الزراعة، أعلن حالة الطوارئ بالإدارة ومنع الإجازات والعمل على مدار الساعة، استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا القيام بتنظيم حملات على أماكن بيع الأضاحي؛ للتأكد من سلامتها قبل البيع إلى الجمهور.ووجه "عادل"، في تصريحاته، إلى عدد من الخطوات التي يجب اتباعها قبل الشراء للتأكد من سلامة الأضحية، أبرزها: لا تشترِ من الباعة المتجولين، الشراء من الأماكن المعدة؛ لبيع الخراف مثل شوادر الجمعيات الاستهلاكية أو مراكز البيع التابعة لوزارة الزراعة أو الشوادر المخصصة للقطاع الخاص أو المحليات أو جزارك الخاص، تأكد من عدم وجود قطع في الأذن أو جرح بالجسم أو طفيليات خارجية على الفروة، انتقِ الخروف نشيط الحركة وتجنب الراقد مطأطأ الرأس أعرج القوام، انتبه من وجود إفرازات ظاهرة من الفم أو الأنف، افحص العينين بحيث تكون لامعة نظيفة وليس بها إفرازات أو احمرار، تأكد أن الصوف ناعم الملمس ونظيف.تواصلنا مع أصحاب مزارع وشوادر حول الإجراءات المتبعة في تقديم أضحية سليمة، وأسس تجهيز تلك الأضاحي، في البداية قال أحمد خالد، صاحب مزرعة خرفان بالصعيد، إن البداية تكون باتباع إجراءات التسمين السليمة، فالخروف عليه تناول وجبة مكونة من البقوليات، الحبوب، الخلطات المصنعة، التبن، القش، من 3 لـ 4 مرات في اليوم الواحد، مؤكدًا ضرورة أن يخضع الخروف للفحص الدوري للتأكد من خلوه من أي مرض قد ينتقل إلى البشر من خلال تناول لحمه أو التعامل معه.وتابع عنه عمار جمعة، صاحب شادر بالجيزة، لـ"الدستور"، أنه عند شراء الأضحية على المشتري التوجه لأماكن معتمدة وحاصلة على الأختام السليمة وتخضع للرقابة، لضمان شراء أضحية سليمة خالية من الأمراض، مع الابتعاد عن الباعة الجائلين الذي يسحبون الخراف في الشوارع فتعتمد على أكل القمامة، بالتالي يصبح الخروف ملوثًا، لافتًا إلى ضرورة الانتباه ألا يكون الخروف سليم ليس به جرح أو كسور، فهذه الأعراض عرضة لنقل الأمراض إلى الإنسان بعد أكل لحمه.وتخفيفًا على الناس، حددت منافذ وزارة الزراعة أسعار الأضاحي هذا العام، والتي أعلنت توفرها بكميات مناسبة لتكفي أكبر عدد ممكن، وهي: أسعار الخراف البلدي قائم 58 جنيها للكيلو، بقرى 55 جنيها للكيلو، جاموس قائم 50 جنيها، ماعز 60 جنيها للكيلو، وتم تخصيص خط ساخن برقم 01005531182، للاستفسار عن أضاحي العيد، مؤكدة أن تلك الأسعار أقل بنسبة 20% عن الأسواق الخارجية.الدكتور علي عامر، طبيب بيطري، حذر المشترين، في تصريحاته لـ"الدستور"، من أن المواشي التي تتغذى على القمامة ضارة وغير صالحة للتضحية بها، موضحًا أن ما تأكله من نفايات يدخل في تكوين لحمها الذي يتغذى عليها الإنسان، بالتالي فهي غير صالحة للأكل لأنه معرض للإصابة بالأمراض بسببها، منها: الإصابة بأمراض البروسيلا أو السلمونيلا أو السل.وأشار إلى أنه لتجنب تلك الأمراض، على المشترين أن يتوجهوا للمزارع أو الشوادر المعتمدة أو الأماكن الخاضعة لرقابة وزارة الزراعة والطب البيطري، كي لا يضطر لشراء أضحية فاسدة بالتالي تفسد شروط الأضحية.وفي تصريحات للدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أكد أنه سيتم حظر شوادر بيع الأضاحي، وبيع المواشي في الأماكن المخصصة لها وفي منافذ وزارة الزراعة، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية ضد فيروس "كورونا"، منعًا للتجمعات وانتقال العدوى، وسيتم التعامل فورًا مع المخالفين وتطبيق غرامات.