أمريكا: ارتفاع إصابات كورونا بنسبة 1.7 % خلال 24 ساعة

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 1.7 % خلال 24 ساعة حتى 01:46، صباح اليوم الإثنين بتوقيت نيويورك، لتصل إلى 3.77 مليون حالة، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وأشارت وكالة بلومبرج إلى أن الزيادة على المستوى الوطني في حالات الإصابة جاءت أقل من متوسط الزيادة اليومية خلال أسبوع ماضي (وهو 1.9%).وسجلت نيويورك أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة، بإجمالي 406 آلاف و807 حالات، بزيادة بنسبة 0.1 % خلال 24 ساعة.وشهدت ولاية كنتاكي زيادة حالات الإصابة بنسبة 4.4% خلال 24 ساعة، ليصل إجمالي الحالات إلى 23161 حالة.كما سجلت ولاية فلوريدا أكبر عدد من الوفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 87 حالة وفاة.