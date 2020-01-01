عالم فيروسات: ليس هناك علاج فعال لـ«كورونا» حتى الآن

قال ماسيمو أندريوني عالم الفيروسات الإيطالي، إن العالم ما يزال يفتقر إلى علاج فعال ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وإنه رغم تحسن استراتيجية العلاج ما تزال هناك صعوبة في السيطرة على الحالات الشديدة.وأجرى أندريوني، وهو المدير العلمي للجمعية الإيطالية للأمراض المعدية والمدارية تقييمًا لعلاجات كوفيد 19 منها عقار "ريمدسيفير"(Remdesivir) المضاد للفيروسات، والوحيد الذي يعطي نتائج في هذا المجال.وأضاف عالم الفيروسات في مجمع تور فيرجاتا الطبي في روما، في مقابلة مع صحيفة (ميسّاجّيرو) نشرت اليوم الاثنين ونقلتها وكالة "آكي" الإيطالية،" في الواقع تم اختبار هذا العقار على مرضى في حالات متقدمة بالفعل، ونستخدمه في مستشفى تور فيرجاتا التعليمي، لكن حتى لو كانت فعالية "ريمدسيفير" جيدة، فإنه ما يزال غير حاسم لهزم المرض.وردًا على سؤال حول ما يلوح في الأفق من لقاحات وعقاقير تقوم على المضادات الحيوية، أجاب أندريوني: " في هذه اللحظة يبدو اللقاح أقرب الى الواقع، وعقاقير الأجسام المضادة في مرحلة الاختبار الأولي، لدينا ثلاثة لقاحات على الأقل في مرحلة اختبار متقدمة".وقال عالم الفيروسات" إن ما يحدث في إيطاليا والعالم يوضح أن اللقاح ضروري، لكن في انتظار ذلك، يجب أن نكون حذرين للغاية إن لم نرغب بالعودة إلى الإغلاق، فتلزم إدارة جيدة لهذه الفترة الزمنية التي تفصلنا عن اللقاح أو عن بعض الاستراتيجيات العلاجية، والتي تتطلب ما بين 5 - 6 أشهر، لذا يجب أن نقاوم".