صبحي والزملوط يبحثان تطوير المنشآت الرياضية بالوادي الجديد

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم، باللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، عبر تقنية الفيديو كونفرانس بحضور الأستاذة حنان مجدي نائب المحافظ والأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد والأستاذ بهاء شوقى مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة، وتناول اللقاء الموقف التنفيذي للمنشآت الرياضية الجاري تنفيذها علي أرض المحافظة ودعم استكمال وتطوير المشروعات القائمة.وأكد "الزملوط" أنه تم الموافقة على إقامة مدينة شبابية بمركز الداخلة على مساحة ٢٠ فدان وإنشاء حمام سباحة جديد بمركز شباب الداخلة واستكمال الأعمال بحمام السباحة بمركز شباب بلاط، ورعاية المنشآت والملاعب الرياضية بحديقة ٣٠ يونيو بالخارجة.وكذلك إنشاء حمام سباحة أوليمبي بالاستاد الرياضي لإقامة مسابقات قومية للسباحة بالمحافظة، بالإضافة إلى إنشاء ٤ ملاعب كرة قدم بمراكز (الخارجة - الداخلة - باريس - الفرافرة).كما تم الاتفاق على دراسة إنشاء فندق بيئي وحمام سباحة بالفرافرة لإستقبال رحلات الشباب القومية، واستكمال أعمال تطوير فندق الرياضيين وتفعيل وتشغيل وحدة الطب الرياضي