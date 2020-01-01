رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 20 يوليه 2020 الموافق 29 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

صبحي والزملوط يبحثان تطوير المنشآت الرياضية بالوادي الجديد

الإثنين 20/يوليه/2020 - 03:45 م
الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
محمد مهدي
طباعة
التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم، باللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، عبر تقنية الفيديو كونفرانس بحضور الأستاذة حنان مجدي نائب المحافظ والأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد والأستاذ بهاء شوقى مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة، وتناول اللقاء الموقف التنفيذي للمنشآت الرياضية الجاري تنفيذها علي أرض المحافظة ودعم استكمال وتطوير المشروعات القائمة.

وأكد "الزملوط" أنه تم الموافقة على إقامة مدينة شبابية بمركز الداخلة على مساحة ٢٠ فدان وإنشاء حمام سباحة جديد بمركز شباب الداخلة واستكمال الأعمال بحمام السباحة بمركز شباب بلاط، ورعاية المنشآت والملاعب الرياضية بحديقة ٣٠ يونيو بالخارجة.

وكذلك إنشاء حمام سباحة أوليمبي بالاستاد الرياضي لإقامة مسابقات قومية للسباحة بالمحافظة، بالإضافة إلى إنشاء ٤ ملاعب كرة قدم بمراكز (الخارجة - الداخلة - باريس - الفرافرة).

كما تم الاتفاق على دراسة إنشاء فندق بيئي وحمام سباحة بالفرافرة لإستقبال رحلات الشباب القومية، واستكمال أعمال تطوير فندق الرياضيين وتفعيل وتشغيل وحدة الطب الرياضي
الدكتور أشرف صبحي
اللواء محمد الزملوط
الدكتور أشرف صبحي
اللواء محمد الزملوط

موضوعات متعلقة

«أكسفورد» تعلن نتائج لقاح كورونا وتكشف سعره غدا

بتخفيضات 60%.. تفاصيل «الأوكازيون الصيفى» قبل عيد الأضحى

«التموين»: عرض السعرين شرط «الأوكازيون الصيفى».. وهذه أبرز القطاعات

الباز: تلويح الجيش المصري باستخدام القوة في ليبيا قلب الموازين

الصور

image description

جلسة مجلس النواب بحضور وزيرة الصحة

image description

«الهروب من كورونا».. مصريون يحتلون شواطئ دهب

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

الأكثر قراءة

حقيقة هدم مقابر «جبانة المماليك» الأثرية بالقاهرة

صلاة الغائب على نور كلش غريق بلطيم غدا

الأرصاد تعلن موعد الموجة الحارة الجديدة (فيديو)

«كاف» يقرر إقامة نصف نهائي دوري الأبطال بنظام الذهاب والإياب

إنفوجراف

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة (إنفوجراف)

image description

«بعد حكم حبسه».. محمد رمضان والطيار المفصول فى المحكمة (إنفوجراف)

image description

5 حالات لإيقاف قرار التمكين من مسكن الحضانة (إنفوجراف)

أيام زمان

نكت نجيب محفوظ.. تمنى سقوط برلنتي عبد الحميد في حجره وسخر منه طه حسين

أسرار حاتم ذو الفقار.. هكذا أنفق 3 ملايين بسبب إدمان الحشيش والهيروين

أسرع زواج في مصر.. يسرا ورجل أعمال فلسطيني: «اتقابلنا التلات واتجوزنا الجمعة»

ألغاز صالح سليم وجمال عبد الحميد وصلاح حسني.. كيف أصبحوا ممثلين؟

نجم الساعة

نكت نجيب محفوظ.. تمنى سقوط برلنتي عبد الحميد في حجره وسخر منه طه حسين

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

عالم فيروسات: ليس هناك علاج فعال لـ«كورونا» حتى الآن

بعد مد فترة الحجز.. موعد تقديم شقق الإسكان الاجتماعي 2020

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2020

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وطريقة السداد عبر شركه مصر العليا

مقالات الرأي
نرمين يسر
365 Days.. رهينة السعادة
د. منى حلمى
المتربصون بأقوالنا وأفعالنا وكتاباتنا هم جنود الدولة الدينية
مؤمن المحمدي
نادية لطفى
عمرو خالد
«القيوم».. الافتقار إليه قمة العبودية
المزيد

الثقافة

«شعر التفعيلة من البنية إلى الدلالة».. إصدار جديد يناقش القضية الفلسطينية

«النيل الثقافية» تناقش «بالضبة والمفتاح» الأربعاء

الثقافة للجميع.. 6 كتّاب صغار في جلسة «نكتب مستقبلنا»

جرجس شكري: «قصور الثقافة» أصدرت 24 عنوانًا أثناء أزمة كورونا