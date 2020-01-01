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الإثنين 20 يوليه 2020 الموافق 29 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«لإعداد كوادر مدربة».. جامعة سوهاج تنشئ أول أستوديو إعلامي متخصص

الإثنين 20/يوليه/2020 - 03:43 م
الدكتور أحمد عزيز
الدكتور أحمد عزيز
محمود عبد العال و مصطفي علم الدين
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صرح الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، أنه جارٍ إنشاء أول استوديو إعلامي متخصص لطلاب قسم الإعلام بكلية الآداب، على مساحة 83 متر مربع وبتكلفة مليون و700 ألف جنيه شاملة التنفيذ والأجهزة، موضحًا أن الهدف من إنشائه هو إعداد خريجين قادرين على التعامل مع التقنيات الإعلامية الحديثة، والتدريب أيضًا على الإلقاء والصوتيات، والإخراج، وذلك تمهيدا لإنشاء كلية الإعلام، وكذلك إنشاء شعبة الإذاعة والتلفزيون المتقدم بها القسم في إطار تطوير لائحته.

وأضافت الدكتور فاطمة الزهراء رئيس قسم الإعلام، والمشرف على الاستوديو، أنه تم تخصيص مساحة بالمبنى الإداري بكلية التربية الرياضية بالمقر الجديد للجامعة لإنشاء الاستديو، حيث تم الانتهاء من حوالي 95% من أعمال العزل والتبطين لحوائط الاستوديو، والذي يتكون من ثلاثة غرف، الأولى لاستوديو التليفزيون بمساحة 38 متر مربع، والثانية غرفة الإذاعة وكنترول التليفزيون بمساحة 20 متر مربع، وأيضًا غرفة التحكم وتبلغ مساحتها حوالي 19 متر مربع، مشيرة إلى أن الاستوديو سيخدم برنامج الإعلام الرقمي والذي تم الانتهاء من مراجعته من قبل لجنة شئون الطلاب بالإدارة المركزية بالجامعة.

وعلى صعيد آخر في إطار سعي الجامعة لتطوير وتحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وشبكة الاتصالات بها استعدادًا لتنفيذ منظومة التحول الرقمي والتعليم الإلكتروني للعام الدراسي الجديد، قال كل من الدكتور محمود أبو العز مدير مركز الخدمات الإلكترونية، والدكتور محمود ابو المجد مدير شبكة المعلومات، إنه جارٍ إنشاء منظومة الكاميرات والتسجيل الرقمي وتطوير البنية التحتيه لزيادة القدرة التخزينية للخوادم بما يواكب العملية التعليمية الحديثة والنظم الإليكترونية، والتي من شأنها المساهمة في رفع وتحسين المنظومة الرقمية بالجامعة

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