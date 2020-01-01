الفلبين تسجل 1521 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، تسجيل 1521 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"؛ ليبلغ إجمالي الإصابات 68 ألفًا و898 حالة، فضلا عن تسجيل 4 حالات وفاة؛ لترتفع حصيلة الوفيات إلى 1835 حالة.وأوضحت الوزارة - حسبما ذكرت صحيفة (فلبين ستار) اليوم الاثنين - أن 607 أشخاص تماثلوا للشفاء؛ ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 23 ألفًا و72 حالة، ويشكل معدل الشفاء 34% من إجمالي عدد الإصابات.وأشارت إلى أن مدينة مترو مانيلا ستظل قيد حجر صحي مجتمعي عام حتى نهاية الشهر الجاري؛ لتسجيلها 81% من الإصابات الجديدة بالفيروس.