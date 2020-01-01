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الإثنين 20 يوليه 2020 الموافق 29 ذو القعدة 1441
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تفعيل مذكرة تفاهم بين مصر واليمن في مجالات الطاقة

الإثنين 20/يوليه/2020 - 03:42 م
الدكتور محمد شاكر
الدكتور محمد شاكر
عمرو خان
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استقبل الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الثلاثاء، نظيره اليمني المهندس محمد العناني، على رأس وفد رفيع المستوى، لبحث ودعم مجالات التعاون بين البلدين.

وأكد شاكر، خلال اللقاء، على عمق الروابط والعلاقات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية مع جمهورية اليمن، حيث تحتل قضية تنشيط العلاقات المصرية اليمنية مكانة متميزة لدى كافة الدوائر السياسية والدبلوماسية المصرية. 

وأشار وزير الكهرباء إلى التحديات التي واجهها القطاع خلال الفترة الماضية والإجراءات التي اتخذها في مجال تأمين التغذية الكهربية، مؤكدًا على نجاح القطاع بفضل المساندة والدعم الفعال من جانب القيادة السياسية في التغلب على تلك التحديات وتحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب على الكهرباء.

وأوضح، في بيان، أنه تم خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات من بينها زيادة حجم التعاون في مجالات الطاقة بصفة عامة ومجال الطاقة المتجددة من شمس ورياح بصفة خاصة وكذلك تحسين كفاءة الطاقة.

وأكد شاكر، استعداد القطاع التام لتقديم كافة المساعدات من خلال الدعم الفني في المجالات التي يحتاجها الجانب اليمني وفقًا لمتطلبات قطاع الكهرباء على أرض بلاده، كما أن كافة إمكانيات قطاع الكهرباء المصري متاحة لخدمة قطاع الكهرباء اليمني، بالإضافة إلى دعم التشريعات والتنظيمات المختلفة وخاصة في مجال الاستثمار وتنظيم مرفق الكهرباء، بالإضافة إلى تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في مجالات الطاقة والتدريب، بالإضافة إلى بداية دورات تدريبية "أونلاين" خلال 4 أسابيع.

من جهته، أشاد المهندس محمد العناني، وزير الكهرباء والطاقة اليمني، بالإنجازات التي نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري في تحقيقها، معربًا عن سعي بلاده لزيادة حجم التعاون مع مصر والاستفادة من الخبرات المصرية للمشاركة في إعمار اليمن وخاصة في مجال البنية التحتية والكهرباء، حيث تواجه اليمن حاليا تحديات كبيرة يتم العمل على تخطيها.

كما أشاد العناني بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري من خبرات كبیرة في كافة المجالات، معربًا عن رغبته في الاستفادة منها والتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية في مجالات الطاقة المختلفة.

 وفي نهاية اللقاء، اتفق على تشكيل فريق عمل مشترك من الجانبين للتعرف على احتياجات الجانب اليمني والاستفادة من الخبرات المصرية بقطاع الكهرباء لتدعيم وتطوبر منظومة الكهرباء بدولة اليمن الشقيق.
 

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