2163 إصابة جديدة بكورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية، تسجيل 2163 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد- 19)؛ ليرتفع بذلك مجموع الإصابات إلى 94 ألفًا و693 حالة.وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الاثنين - أنه تم فحص 16 ألفًا و498 نموذجًا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ ليكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل الإصابات في البلاد إلى 809 آلاف و522 نموذجا.وأضافت "الصحة العراقية" أنه تم تسجيل 2308 حالات شفاء في العراق؛ ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 62 ألفًا و836 حالة بنسبة شفاء 66.4%، فيما تم تسجيل 88 حالة وفاة جديدة؛ ليصل إجمالي المتوفين إلى 3869 حالة.