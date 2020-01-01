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الإثنين 20 يوليه 2020 الموافق 29 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مسئول أمني لبناني: علاقات رئيس الحكومة ليست مقطوعة مع الدول العربية

الإثنين 20/يوليه/2020 - 03:39 م
اللواء عباس إبراهيم
اللواء عباس إبراهيم
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قال رئيس جهاز الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، إن العلاقات بين رئيس الحكومة حسان دياب والدول العربية ليست مقطوعة، مشيرا إلى وجود اتصالات عربية تُجرى مع دياب.

وأكد اللواء عباس إبراهيم – في تصريحات صحفية له اليوم عقب لقاء عقده مع رئيس الحكومة السابق زعيم "تيار المستقبل" سعد الحريري – أن التصريح الذي أدلى به رئيس الحكومة حسان دياب مؤخرا عن قيام أطراف سياسية لبنانية بإجراء اتصالات لدى دول عربية لمنعها من مساعدة لبنان، لم يكن الحريري هو المقصود به تحديدا.

وقال إبراهيم، الذي أجرى مؤخرا زيارة إلى دولة الكويت مبعوثا من الرئيس اللبناني ميشال عون، إن سعد الحريري حريص على لبنان واستقراره وازدهاره، وأن هذا الأمر ليس غريبا عليه وهو متوارث عن والده رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري.

وأشار إلى أنه في الزيارات التي أجراها مؤخرا خارج البلاد لعدد من الدول، لم يطلب خلالها مساعدات للبنان، وإنما إيجاد مساحة اقتصادية مشتركة بما يؤمن تبادلا تجاريا ومصلحة مشتركة، في ضوء الأزمة المالية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان.

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