الإمارات تسجل 271 إصابة جديدة بكورونا و352 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، تسجيل 271 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 57 ألفًا و193 حالة.وسجلت الوزارة- وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الإثنين- وفاة حالة جراء الإصابة بالفيروس ليبلغ إجمالي الوفيات 340 حالة، فيما تعافت 352 حالة جديدة ليكون إجمالي حالات الشفاء 49 ألفًا و621 حالة.وأشارت إلى أنه تم إجراء أكثر من 27 ألف فحص جديد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، تم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات.