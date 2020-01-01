لجنة «الدفاع والأمن القومي» بالبرلمان تكرم علي عبد العال

عقدت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، اليوم الإثنين، اجتماعًا بحضور الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، وذلك في لقائها الدوري في ختام كل دور الانعقاد، للتباحث حول القضايا التي تعنى بها اللجنة.وأعرب اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، عن خالص مودته وتقديره على حرص رئيس مجلس النواب على حضور هذا اللقاء الدوري مع أعضاء اللجنة، مؤكدا أنه مع قرب انتهاء دور الانعقاد سنفتقد روح الفريق التي غرسها الدكتور علي عبدالعال في المجلس من محبة وإخاء.وأشار عامر إلى أن الجميع يحمل كل الاعتزاز والتقدير لما قدمه الدكتور علي عبدالعال خلال السنوات الخمس في قيادته للمجلس، سواء كقامة دستورية أو رئيس للمجلس، قدم للوطن كل ما يمكن أن يقدمه المجلس على أعلى مستوى، مجددا شكره على المعاملة الطيبة لكل أبناء اللجنة.وقدم رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب هدية تذكارية للدكتور علي عبدالعال، كما قدم هدية تذكارية إلى الوكيل الأول لمجلس النواب السيد الشريف، وقدم هدية تذكارية إلى المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، تقديرًا للجهود التي قدموها خلال السنوات الخمس الماضية في خدمة البرلمان والوطن.من جانبه أعرب رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، عن خالص شكره وتقديره إلى اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي على ما قدمه خلال رئاسته للجنة، مؤكدًا أنه تعلم منه الوفاء والمحبة والإخلاص والذوق والإنضباط، مضيفا أنه يحظى بثقة وتقدير قيادات الدولة وترك ذكرى طيبة.وأضاف الدكتور علي عبدالعال أن هذه اللجنة من اللجان القليلة جدًا التي لم تتسبب في مشاكل على الإطلاق على مدار 5 سنوات طول مدة عمل هذا المجلس، مرجعًا ذلك إلى إخلاص اللجنة ووعي أعضائها.وتابع: لا أستطيع التعبير عما يجول في صدري، من كلمات طيبة غمرتمونا بها وأعرف من يتحدث من قلبه والكلمات كلها من القلب، مضيفًا: "ما أديته لهذا الوطن يقل كثيرًا عما أعطاه لنا هذا الوطن، نحن جيل عاش الانكسار والانتصار وما بينهما سنوات محملة بالتجارب والذكريات لكننا تقبلناها بكل ترحاب والبهجة في أكتوبر ٧٣ عندما عبر جيشنا العظيم ونسينا كل سنوات المعاناة.وأضاف عبدالعال: "أنا من بيئة صعبة، الصعيد، صنعت مني السنوات نوعا من الصلابة والقوة هذه البيئة التي شكلتني، ثم انتقلت إلى كلية الحقوق بالقاهرة لما رحت إلى البعثة في فرنسا وهي مرحلة أخرى، وعملت مستشارا بدولة الكويت، وكانت فرصة لتحويل التجربة النظرية إلى تطبيق عملي، وعندما ناداني الوطن بعد ثورة 30 يونيو في لجنة الدستور وتعلمت كثيرا خلال هذه الفترة، وبدأت مرحلة رئاسة مجلس النواب، وكان المجلس كتلة سائلة طموحات كبيرة وحماس كبير والإمكانيات كبيرة، وإدارة المعادلة صعبة جدا.من جانبهم تحدث أعضاء اللجنة، معربين عن اعتزازهم برئيس مجلس النواب، وتشريفه للجنة كما جرت العادة خلال 5 أدوار انعقاد، مضيفين أنهم تعلموا الكثير من الدكتور علي عبدالعال في حياتهم، وحافظ على العلاقات الاجتماعية الجميلة بروح عالية.