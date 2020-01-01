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الإثنين 20 يوليه 2020 الموافق 29 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

عطية يوضح موقف «المحامين» من خلاف عمر هريدي ومحمود الداخلي

الإثنين 20/يوليه/2020 - 02:33 م
رجائي عطية
رجائي عطية
محمد جعفر
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علق رجائي عطية نقيب المحامين على الخلاف الدائر بين عمر هريدي، ومحمود الداخلي، أعضاء مجلس النقابة والاتهامات المتبادلة بين الطرفين، بشأن قيد ضباط الشرطة وخريجي التعليم المفتوح بالنقابة وهو ما يخالف القانون وضوابط القيد.

وأكد "عطية" في رسالة وجهها اليوم الإثنين، إلى الجمعية العمومية للمحامين، أن خروج مثل هذه التصريحات من الطرفين إلى الإعلام ومواقع التواصل أمر يضر صورة المحامي في المجتمع، وكان يجب عرض الوقائع أولا على مجلس النقابة.

وأردف: "لتلافي ذلك قررت هيئة مكتب النقابة، أنه لا يجوز لأي من أعضاء المجلس أن يتحدث في شأن النقابة على وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي دون إخلال، ومن حقه الكامل طرح كل ما يرى من نقد أو اتهام داخل مجلس النقابة"، موضحا أن نقيب المحامين هو المتحدث الرسمي باسم النقابة، كما أن الطلبات المقدمة للنقيب العام لا يبت فيها أي أحد غيره.

واختتم: "المحامي عمر هريدي أبلغني باعتذاره اليوم بشأن تناوله قيد ضباط شرطة بالنقابة مقابل مبالغ مالية بالمخالفة للحقيقة واتهامه عضو المجلس محمود الداخلي بذلك رغم عدم علاقة بواقعة القيد، وتم مراجعة الملفات واتضح سلامتها تماما وعدم وجود أي مخالفة في عملية القيد".

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