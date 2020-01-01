جولات مفاجئة على المخابز والإدارات لوكيل «تموين الإسكندرية»

أجرى المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية، اليوم الإثنين، عدة جولات على مخابز قطاع وادى القمر، والعجمي، والكيلو 21، والساحل الشمالى.واستهل جولاته فى تمام السابعة صباحًا حيث تم تفقد العديد من المخابز البلدية لمتابعة عمليات إنتاج الخبز وجودته، وحصول المواطنين عليه بسهولة وبدون ازدحام، كما تابع مراحل إنتاج الرغيف بكل مخبز بلدى تمت زيارته، والتأكد من وزن الرغيف وجودته ومطابقته للمواصفات الفنية والتأكد من مواعيد عمل المخابز، وتم إثبات عدد من المخالفات المتمثلة فى توقف مخبزين بدون إذن مسبق من التموين، ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية نحو هذه المخابز وفقا للقوانين المنظمة لهذا الشأن.وتحدث وكيل تموين الإسكندرية مع عدد من المواطنين واستمع إلى ملاحظاتهم وأجاب على تساؤلاتهم، وقدم إليهم التهنئة بقرب حلول عيد الأضحى المبارك، واستقصاء آرائهم حول جودة الخدمات التموينية المقدمة إليهم التى لاقت استحسان الكثير منهم.واصل جولاته بالمرور على مقر إدارتين العجمى والعامرية، والتقى بالموظفين وتفقد حالة العمل بالإداراتين والاطلاع على السجلات الإدارية، مختتمًا جولاته بزيارة مفاجئة إلى مركز الخدمات التموينية لحى العجمى، ومتابعة أعمال المركز ومقابلة بعض المواطنين المتعاملين مع المركز والذين أبدوا استحسانهم لسرعة إصدار البطاقات التموينية، وسهولة التعامل مع حزمة الخدمات التموينية التى تتم من خلال موقع دعم مصر تنفيذا لسياسة التحول الرقمي التي تطبقها الدولة للتيسير على المواطنين.جاء ذلك بحضور سليمان الطيب، مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، والمهندس محمود القلش، معاون مدير المديرية للإعلام والاتصال السياسى.