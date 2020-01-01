محافظ المنوفية يستقبل رئيس جامعة السادات (صور)

استقبل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الإثنين، الدكتور أحمد بيومي رئيس جامعة السادات، وذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين الجهاز التنفيذي للمحافظة والجامعة لما لها من دور فعال في تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع، بحضور نائبه محمد موسى.كما استقبل محافظ المنوفية، العميد أيمن شاهين، مدير الأمن الوطني السابق بالمنوفية، مقدما له كل الشكر والتقدير على مجهوداته خلال فترة عمله، وقدم له درع المحافظة كهدية تذكارية وهنأه على منصبه الجديد.ومن جانبه أعرب العميد أيمن شاهين عن سعادته بهذه اللفتة الطيبة، مشيرا إلى أنه قد سعد بالعمل وسط كوكبة متميزة بمحافظة المنوفية.وشدد محافظ المنوفية، على أهمية التعاون الدائم وتضافر كل الجهود من أجل إعلاء رفعة وطننا وأن تظل راية مصر عالية تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي.