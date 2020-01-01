قبل بدء الأوكازيون.. خطوات الحكومة لحماية المواطنين من أوهام التخفيضات

تجار ملابس جاهزة: الأوكازيون فرصة لتعويض الخسائر

- خطوات وزارة التموين لضبط المخالفين

- رجال الضبطية القضائية لحماية المستهلكين من النصب

تستغل وزارة التموين، فترة الأوكازيون في الموسمين الشتوي والصيفي، لتنشيط حركة التجارة الداخلية وتحفيز المواطنين على الشراء بأسعار مخفضة، ولكن يستغل بعض التجار فترة الأوكازيون وجذب المستهلكين بأسعار وهمية لتحقيق مكاسب ضخمة دون وجه حق.ومع إعلان علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بدء التصفيات الموسمية الثانية لعام 2020 (الأوكازيون الصيفي اعتبارا من يوم الخميس المقبل ولمدة شهر"، عرضت الدستور خطة الحكومة لضبط الأسعار خلال فترة الأوكازيون كما تواصلت مع بعض التجار للوقوف على أهمية فترة الأوكازيون في ظل الركود الذي تعاني منه الأسواق بسبب فيروس كورونا المستجد.إسماعيل منصور تاجر ملابس جاهزة، قال إن أوكازيون هذا العام يختلف كليًا عن السنوات الماضية بسبب الركود الذي يعاني منه سوق الملابس الجاهزة منذ بداية أزمة كورونا.وأشار إلى أغلب التجار ينتظرون بدء الأوكازيون الذي قد ينعش السوق ويدفع المستهلكين لشراء الملابس خصوصًا مع قرب عيد الأضحى المبارك.وتابع منصور، أن شراء الملابس ليس أساسيًا عند بعض الأسر وبعد أزمة كورونا وتأثر دخل الكثير من الأسر مع توقف قطاعات كبيرة عن العمل بسبب الحظر، قل الإقبال على الشراء، معقبل "أتمنى أن يتمكن الأوكازيون من جذب المواطنين للشراء".ومنذ بدء الموسم الصيفي لم تشهد محلات الملابس إقبالا من المستهلكين، مقارنة بالعام الماضي، كما أكدت شعبة الملابس بالغرفة التجارية بالقاهرة، لافتة إلى أن أغلب البضائع هذا الموسم جميعها في المخازن.ورأى محمد حسين تاجر ملابس جاهزة، أن سوق الملابس الجاهزة يعاني من الركود منذ عدة سنوات بسبب الأحداث السياسية والاقتصادية التي مرت بها مصر في السنوات الأخيره ومنها تحرير سعر الصرف، لكن الأزمة تفاقمت بعد انتشار فيروس كورونا وتطبيق حظر التجوال.وتابع أن فترة الأوكازيون هي الفرصة التي ينتظرها الكثير من المستهلكين لشراء احتياجاتهم بأسعار مخفضة ومع اقتراب عيد الأضحى والضوابط التي وضعتها وزارة التموين لمنع التخفيضات الوهمية، أرى أنه سيكون هناك إقبالا واضحا من المستهلكين.وأشار إلى أن أغلب البضائع التي اشتريناها في بداية الموسم الصيفي مركونة وأرى أن فترة الأوكازيون ستكون جيدة لبيعها.تعمل وزارة التموين من خلال تنظيم الأوكازيون، على تنشيط حركة التجارة، وتوفير سلع بأسعار مخفضة للمواطنين.ومع بداية فترة الأوكازيون تكثف الأجهزة الرقابية بالوزارة والمديريات الحملات على الأسواق، للتأكد من التزام التجار وأصحاب المحلات التجارية بتخفيضات الأسعار، ويجرى تحرير محاضر للمحلات التي تعلن عن تخفيضات وهمية، ويتم إحالة المحاضر للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.وتنقسم إدارة الرقابة التجارية في وزارة التموين إلى ثلاث إدارات فرعية، إدارة مكافحة الغش التجاري وهي مسؤولة عن ضبط السلع غير المنضبطة للسوق أو المخالفة للمواصفات القياسية أو الغش والتدليس وعدم وجود تاريخ إنتاج وصلاحية، وإدارة حماية العلامات التجارية وترتبط بالاستثمار في مصر، وإدارة البيع والتجارية وتختص حاليًّا بالإشراف على الأوكازيون.ووضعت وزارة التموين، مجموعة من الإرشادات للمواطنين لضمان عدم تعرضهم للنصب، فطالبتهم بضرورة حصولهم على فاتورة عند شراء أي سلعة والتأكد من البيانات المعلنة على السلعة لحماية حقوقهم عند استبدال أو استرجاع السلعة خلال الفترة التي ينظمها القانون المتعلق بهذا الشأن.جهاز حماية المستهلك له دور هام في حماية المواطنين من التعرض للنصب خلال فترة الأوكازيون، فيشن موظفي الضبطية القضائية بالجهاز، حملات مفاجئة على الأسواق من خلال سيارات الضبطية القضائية للتأكد من العروض المعلنة من قبل التجار المشاركين في الأوكازيون.ووضع الجهاز عدة طرق للتواصل مع المستهلكين الذين تعرضوا للنصب فيتلقى الشكاوى على الخط الساخن له 19588 أو من خلال خدمة الواتس أب، لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي شخص يعلن عن عروض وهمية في الأوكازيون، وذلك في إطار مصلحة المستهلك لضمان شراء السلع بأمان، والتصدي لحالات الغش.