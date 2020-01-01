تحقيقات النيابة في مقتل عامل رخام في السيدة عائشة

تواصل نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، اليوم الإثنين، التحقيق في واقعة مقتل عامل رخام في مشاجرة مع جزارين في منطقة الإباجية بالسيدة عائشة.وكشفت تحقيقات النيابة عن أن المشاجرة كانت بين أشقاء المجني عليه وعدد من الجزارين في المنطقة بسبب خلافات سابقة تعود إلى حفل زفاف وتشاجروا فيه بالأسلحة البيضاء، وعندما علم المجني عليه حاول أن يصالح الطرف الثاني بسبب علمه بسوء أخلاقهم وكثرة تشاجرهم بالأسلحة ولكنهم تعدوا عليه بالضرب ومزقوا جسده.وأكد شهود العيان أن المجني عليه طيب الخلق، ويعمل عامل رخام في إحدى الورش المجاورة للمنطقة، ولم يسبق له الخلاف مع أي شخص.كانت النيابة قررت حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير حول سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك.تلقى المقدم أحمد قدري، رئيس مباحث قسم شرطة الخليفة، بلاغا من الأهالي، بالعثور علي شخص يدعى "عادل حمدي" عامل رخام جثة هامدة في السيدة عائشة بالخليفة.على الفور انتقلت قوة أمنية لإجراء التحريات وفحص الجثمان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأمرت النيابة بحبسهم 4 أيام وجددها قاضي المعارضات 15 يوما.