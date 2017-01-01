رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 20 يوليه 2020 الموافق 29 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

معهد التمويل الدولى: انهيار جديد لليرة التركية

الإثنين 20/يوليه/2020 - 02:14 م
الليرة التركية
الليرة التركية
إسراء صلاح الدين
طباعة
قال روبين بروكس، كبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي (IIF)، إن تركيا تشهد طفرة ائتمانية ضخمة تجعلها بعيدة عن الأسواق الناشئة وتهدد قيمة الليرة، وفقًا لما نقله موقع "أحوال" التركي.

وقال بروكس، كبير المحللين الاستراتيجيين للعملات السابقة في بنك جولدمان ساكس، في تصريحات على "تويتر" يوم الأحد، إن الاقتصاد التركي سيتفوق على الأسواق الناشئة الأخرى بسبب ارتفاع الإقراض، ولكن ذلك سيأتي على حساب ضعف الليرة وتزايد عجز الحساب الجاري.

وتابع "طفرة الائتمان في تركيا أكبر من أي وقت مضى، وهي تتخطى بقية الأسواق الناشئة هذا الأخير هو الذي يؤثر على الليرة، حيث يتقلص عجز الحساب الجاري في كل مكان، في حين أن الدفع الائتماني لتعزيز الطلب المحلي يعني أن عجز تركيا يتسع".

وأكد الموقع أن المستثمرون يبيعون الأسهم والسندات التركية بمبالغ قياسية هذا العام، ويشتري العديد من المدخرين الدولار مقابل الليرة وسط مخاوف بشأن الاستقرار المالي والاقتصادي، ساعد ازدهار الائتمان والتحفيز الاقتصادي من قبل الحكومة في إثارة أزمة عملة في صيف 2018.

وسجل الاقتصاد عجزًا في الحساب الجاري للشهر السادس على التوالي في مايو، حيث تجاوزت الواردات، مدفوعة بطلب المستهلكين، الصادرات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأرصاد تعلن موعد الموجة الحارة الجديدة (فيديو)

«الصحة»: مصر ستكون مركزاً لتصنيع لقاح كورونا فى إفريقيا

صلاة الغائب على نور كلش غريق بلطيم غدا

«لجنة كورونا» تكشف موعد توفير مصل الفيروس في مصر

الصور

image description

«الهروب من كورونا».. مصريون يحتلون شواطئ دهب

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

الأكثر قراءة

حقيقة هدم مقابر «جبانة المماليك» الأثرية بالقاهرة

صلاة الغائب على نور كلش غريق بلطيم غدا

«كاف» يقرر إقامة نصف نهائي دوري الأبطال بنظام الذهاب والإياب

محمد الباز يكشف خطة قطر وتركيا حال تدخل مصر عسكريًا بليبيا

إنفوجراف

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة (إنفوجراف)

image description

«بعد حكم حبسه».. محمد رمضان والطيار المفصول فى المحكمة (إنفوجراف)

image description

5 حالات لإيقاف قرار التمكين من مسكن الحضانة (إنفوجراف)

أيام زمان

نكت نجيب محفوظ.. تمنى سقوط برلنتي عبد الحميد في حجره وسخر منه طه حسين

أسرار حاتم ذو الفقار.. هكذا أنفق 3 ملايين بسبب إدمان الحشيش والهيروين

أسرع زواج في مصر.. يسرا ورجل أعمال فلسطيني: «اتقابلنا التلات واتجوزنا الجمعة»

ألغاز صالح سليم وجمال عبد الحميد وصلاح حسني.. كيف أصبحوا ممثلين؟

نجم الساعة

نكت نجيب محفوظ.. تمنى سقوط برلنتي عبد الحميد في حجره وسخر منه طه حسين

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وطريقة السداد عبر شركه مصر العليا

حيل سحرية تجعل رئتك تعمل بطاقتها القصوى في ظل كورونا

حقيقة تأثير زيت الخروع على الرجال

العلاج الهرموني التعويضي أكثر مقاومة للعدوى البولية لدى النساء

مقالات الرأي
نرمين يسر
365 Days.. رهينة السعادة
د. منى حلمى
المتربصون بأقوالنا وأفعالنا وكتاباتنا هم جنود الدولة الدينية
مؤمن المحمدي
نادية لطفى
عمرو خالد
«القيوم».. الافتقار إليه قمة العبودية
المزيد

الثقافة

«شعر التفعيلة من البنية إلى الدلالة».. إصدار جديد يناقش القضية الفلسطينية

«النيل الثقافية» تناقش «بالضبة والمفتاح» الأربعاء

الثقافة للجميع.. 6 كتّاب صغار في جلسة «نكتب مستقبلنا»

جرجس شكري: «قصور الثقافة» أصدرت 24 عنوانًا أثناء أزمة كورونا