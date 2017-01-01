معهد التمويل الدولى: انهيار جديد لليرة التركية

قال روبين بروكس، كبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي (IIF)، إن تركيا تشهد طفرة ائتمانية ضخمة تجعلها بعيدة عن الأسواق الناشئة وتهدد قيمة الليرة، وفقًا لما نقله موقع "أحوال" التركي.وقال بروكس، كبير المحللين الاستراتيجيين للعملات السابقة في بنك جولدمان ساكس، في تصريحات على "تويتر" يوم الأحد، إن الاقتصاد التركي سيتفوق على الأسواق الناشئة الأخرى بسبب ارتفاع الإقراض، ولكن ذلك سيأتي على حساب ضعف الليرة وتزايد عجز الحساب الجاري.وتابع "طفرة الائتمان في تركيا أكبر من أي وقت مضى، وهي تتخطى بقية الأسواق الناشئة هذا الأخير هو الذي يؤثر على الليرة، حيث يتقلص عجز الحساب الجاري في كل مكان، في حين أن الدفع الائتماني لتعزيز الطلب المحلي يعني أن عجز تركيا يتسع".وأكد الموقع أن المستثمرون يبيعون الأسهم والسندات التركية بمبالغ قياسية هذا العام، ويشتري العديد من المدخرين الدولار مقابل الليرة وسط مخاوف بشأن الاستقرار المالي والاقتصادي، ساعد ازدهار الائتمان والتحفيز الاقتصادي من قبل الحكومة في إثارة أزمة عملة في صيف 2018.وسجل الاقتصاد عجزًا في الحساب الجاري للشهر السادس على التوالي في مايو، حيث تجاوزت الواردات، مدفوعة بطلب المستهلكين، الصادرات.